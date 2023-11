Prefeitura de Artur Nogueira leva ponto de vacina contra raiva à Lagoa dos Pássaros

De 20 a 24 novembro, mostra estará aberta ao público no Espaço Colmeia do Centro Cultural Tom Jobim, das 10h às 16h

Os alunos da oficina de desenho do Centro Cultural Tom Jobim vão mostrar todo o talento, através de uma bela exposição. O evento, promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, acontecerá dos dias 20 a 24 de novembro, das 10h às 16h.

Com entrada gratuita, a exposição estará no Espaço Colmeia do próprio Centro Cultural Tom Jobim, e também contará com as pinturas do professor Aquino, o responsável pela oficina.

O Secretário de Cultura & Turismo Joaquim Pinheiro diz que o objetivo do evento é valorizar os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. “Parabenizamos todos os alunos pelo empenho e dedicação durante as aulas. É muito importante desenvolver habilidades artísticas desde cedo, e nossas oficinas exploram o que há de melhor nos artistas nogueirenses”, conclui.

Serviço

Exposição de desenho e pintura

Data: 20 a 24 de novembro

Horário: 10h às 16h

Local: Espaço Colmeia – Centro Cultural Tom Jobim

Entrada gratuita

