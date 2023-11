Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso gratuito de fabricação e venda de salgados congelados

Projeto acontece nos dias 29 e 30 de novembro em escolas públicas do município

A peça infantil “A Grande Viagem” chega a três escolas públicas de Artur Nogueira, nos dias 29 e 30. Ao todo, serão três apresentações gratuitas com a participação de intérpretes de libras e monitores, que auxiliam o público de participantes com necessidades especiais. Além de ensinar as crianças sobre a preservação do meio ambiente, o projeto busca informar e homenagear o pai da aviação brasileira, Santos Dumont.

O espetáculo conta a história de Pedro, um jovem adolescente rico que não se preocupa com nada, ganha do pai uma viagem de volta ao mundo em um dirigível moderno e todo equipado, que não pode descer em terra firme, somente apreciar e observar tudo de cima.

LEIA TAMBÉM:

Entediado com a viagem, Pedro tem a mirabolante ideia de prender o Comandante Santos e a Comissária Iara no banheiro, tomando o controle do dirigível, que logo cai no meio da Floresta Amazônica — rota de retorno para casa. Com a confusão inevitável, o adolescente retoma a consciência na grande caverna dos Uaca-Uane, guardiões da floresta. É assim que a grande viagem se torna uma grande aventura. A convivência com os divertidos Uaca-Uane faz com que Pedro e a plateia aprendam os valores de preservar o meio ambiente e de como esses guardiões aplicam um desenvolvimento sustentável na brava luta por um futuro melhor.

Segundo dados de 2022 do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Brasil), realizado pelo IBGE, 69,8% dos municípios brasileiros estão classificados com um nível de desenvolvimento sustentável “baixo” ou “muito baixo”. O projeto “A Grande Viagem” busca educar o público desde a infância e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “A Grande Viagem” tem a produção da Clauvi Produções, apoio da Komedi e SSP Produções Culturais e Editora, com patrocínio da Kurita, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação do meio ambiente”, comenta Geisiane Aline Moreira, Coordenadora de Recursos Humanos da Kurita.

Serviço:

“A Grande Viagem” em Artur Nogueira

Datas, horários e locais:

29/11 – 10h40 e 15h

EMEF Aparecida Dias

Rua Francisco Cabrino – Jd José Alves Carneiro – Artur Nogueira

30/11 – 10h

EMEF Edmo Wilson Cardoso

Rua Conchal S/N – Jd. Blumenau – Artur Nogueira

30/11 – 15h30

EMEF Alcídia Teixeira Witaker Matteis Profa

Rua Seraphin da Silva Barros, 241 – Jardim Itamaraty – Artur Nogueira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui