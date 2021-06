Prefeito de Morungaba se reúne com Deputado Estadual Edmir Chedid

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, participou de uma reunião com o secretário executivo da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Santos, em São Paulo, nesta semana. O encontro teve como principal objetivo a solicitação de investimentos para a área de esportes em Morungaba, que conta hoje com uma média de 900 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos aguardando a retomada das atividades esportivas no município.

Foram protocolados, durante a reunião, ofícios solicitando kits esportivos destinados à continuidade das escolinhas de futebol, futsal, voleibol, basquete, handebol; duas academias ao ar livre, para o incentivo à atividade física da população e à inclusão do município no Programa “100% Esporte para Todos” para fomentar a prática esportiva na cidade.

“Além dos ofícios já entregues, estou em busca da inclusão de Morungaba no Projeto ‘Areninha’ que é composto por um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete, arquibancada e iluminação de LED” comenta o prefeito Marquinho

Participaram também da reunião o assessor técnico do gabinete da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Denni Sanches, e o assessor de esportes da cidade de Amparo, Marcelo Craveiro Hauptmann.