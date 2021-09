Os oito cineastas mais ‘‘instagramáveis’’ do cinema

O Instagram deixou de ser ‘hype’ há um bom tempo, qualquer usuário que acessa o Instagram vê sua timeline invadida diariamente por milhares de feeds parecidos com fotos banais e roupagem extremamente copiada uma das outras. Entretanto, hoje estamos aqui para fazê-los um convite, em 2012, o site estadunidense Vulture.com elegeu oito cineastas mais ‘‘instagramáveis do cinema. Nessa perspectiva, nossa proposta é a seguinte, que tal tentar algo diferente na sua próxima postagem, a sacada será usar os filtros do seu aplicativo de edição de fotos ou do próprio Instagram, focando em tentar ter o mesmo estilo da fotografia dos filmes de alguns dos cineastas citados na lista da Vulture.com.

Confira a lista e boa inspiração:

Steven Soderberg

O ganhador do Oscar de Melhor Diretor por ‘‘Traffic’’ (2000), ficou conhecido por usar uma coloração meio amarelo, meio âmbar em seus filmes. Para imitar seu estilo, tire fotos em ambientes de pouca luz e aplique o filtro Toaster.

Wes Anderson

Quando falamos de um longa produzido por Wes Anderson (cinco vezes indicado ao Oscar), a fotografia, o design de produção e a direção de arte são pontos fortes que conduzem a trama tanto quanto o próprio roteiro. A paleta de cores selecionada por Carl Sprague (colaborador frequente de Wes) para cada personagem também descreve um pouco da personalidade individual de cada um. Wes gosta de uma estética que mescla o vintage com o onírico. Para conseguir esse efeito, use o filtro Earlybird. Fica dica: Wes capricha nas composições de suas cenas, então deixe seu smartphone na posição horizontal e tente posicionar os elementos da maneira mais distinta possível.

The Darjeeling Limited (2007)

David Fincher

Um dos cineastas mais aclamados de sua geração, David Fincher (duas vezes indicado ao Oscar de Melhor Diretor) tem um estilo bem particular de fotografia, com uma atmosfera tingida de marrom. Aplique o filtro Sutro em um ambiente de pouca luminosidade e veja a foto de seu café da manhã parecer com uma cena do clássico cult ‘‘Clube da Luta’’ (1999) (indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Sonoros).

Tony Scott

Tony (1944-2012) era irmão caçula do icônico Ridley Scott (três vezes indicado ao Oscar de Melhor Diretor) marcou o cinema dos anos 80 com seu clássico ‘‘Top Gun’’ (1986) e dos anos 90, com o seu excelente ‘‘Inimigo do Estado’’ (1998). Scott era tido como o mestre do azul frio, para copiar o estilo basta usar o filtro Hudson. No dia 19 de agosto, a partida de Tony completou nove anos, o diretor cometeu suicídio ao pular da ponte Vincent Thomas, em Los Angeles, no dia 19 de agosto de 2012. Tony deixou uma nota de suicídio em seu escritório. Fica nossa singela homenagem.

Terrence Malick

discreto diretor e roteirista texano, três vezes indicado ao Oscar (duas na categoria de Melhor Diretor e uma de Melhor Roteiro Adaptado) é conhecido e aclamado pelos temas filosóficos abordados em seus filmes e pela beleza da direção de fotografia. Bom, se você pensando em tirar fotos em um ambiente externo, no cair da tarde, é hora de imitar o diretor do sublime ‘‘A Árvore da Vida’’ (2011). O filtro Valencia é o mais recomendado para captar todo esplendor da natureza na hora mais melancólica do dia.

J. J. Abrams

Se você reparar na imagem abaixo, verá um feixe de luz na sala. Esse efeito, chamado ‘lens flare’, sempre aparece nos trabalhos do diretor de Star Trek. Utilize o filtro Walden para obter um tom azul sutil em sua foto e aposte na ferramenta ‘til+shift’ para borrar um pouco a imagem, realçando o ‘lens flare’.

Wong Kar-Wai

Se está pensando em uma pegada mais romântica. Kar-Wai é o cineasta certo, o chinês figura na seleta lista de diretores que compõem o movimento ‘‘Segunda Nova Onda’’, do cinema de Hong Kong. O experiente cineasta foi o primeiro chinês a ganhar o prêmio de Melhor Diretor, no Festival de Cannes (1997). Kar-Wai é apaixonado pelos matizes vermelhos, o filtro Kelvin é o mais perto que você irá chegar de seu estilo.

Oliver Stone

Stone ganhou três prêmios Oscar em sua carreira, respectivamente, Melhor Diretor (1986 e 1989) e Melhor Roteiro Adaptado (1978). Muitos lembram do polêmico diretor por filmes como: ‘‘Platton’’ (1986), ‘‘Nascido em 4 de Julho’’ (1989), ‘‘JFK – A Pergunta que Não Quer Calar’’ (1991), ‘‘Nixon’’ (1995) e ‘‘As Torres Gêmeas’’ (2006). No quesito cópia do estilo de fotografia, a ideia é que você mande o pudor para o espaço e crie uma foto com a justaposição de todos os filtros disponíveis no Instagram.

* Adaptado da Revista Galileu, a partir de informações do site Vulture.com