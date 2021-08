Texto de: Jarbas Favoretto

Salão também retorna

Com todos os cuidados recomendados pelo protocolo, vem aí com força total, o 19º. SALÃO SÃO PAULO DE TURISMO. Desta vez, procurando exibir e divulgar exclusivamente as Regiões Turísticas do Estado.

Os stands terão o tamanho padrão de 18 m2. Como nos anos anteriores, o evento estará aberto das 10h às 18h, nas dependências do Centro de Eventos São Luís, na região da tradicional Avenida Paulista.

Este ano nos dias nos dias 10, 11 e 12 de novembro.

Você e a sua Região Turística já deverão cuidar de reservar o seu espaço para não perder essa ótima oportunidade de retomada e, desta vez, as reservas deverão ser feitas através dos telefones: (11) 9-8473- 3902 (com Cibele) e (11) 9-8639-2590 (com Marcos).

Congresso do turismo paulista

O 20º Congresso acontecerá nos mesmos dias e nas mesmas dependências do Salão São Paulo de Turismo, cuja programação está sendo preparada. O programa com todas as apresentações, durante os três dias, começa ser feito a partir de agora, mas já sabendo da excelente qualidade dos apresentadores convocados.

Pode ser que uma parte seja reservada para um pequeno grupo presencial de seletas pessoas, com a outra parte assistindo via internet em todo o Brasil. De qualquer forma, as apresentações sempre são dirigidas para os profissionais do Turismo, da Cultura e do Meio Ambiente, gestores municipais e regionais, prefeituras e lideranças da Iniciativa Privada. Aguarde e participe.

Semana da vela

Ilhabela realizou mais uma Semana Internacional de Vela, com várias provas no Canal de São Sebastião para oito classes que se inscreveram na maior competição da modalidade na América do Sul. Mesmo com ventos baixos, a organização do evento (Yacht Club de Ilhabela) realizou as provas em três raias diferentes, para barcos de velocidade e de tamanhos diferentes.

Parabéns aos organizadores e à Ilhabela por proporcionar um evento dessa magnitude internacional.

Canto dos xamãs

Um local que oferece opções de lazer para se conectar ainda mais com a natureza e consigo mesmo.

Um lugar mágico para deixar você ficar descansado e recarregado. É uma pousada e SPA Holístico, localizada na Estrada Municipal Paulo Roberto, km 1,7 em Águas da Prata.

Com vista para a Serra da Mantiqueira, a pousada disponibiliza sete cabanas privativas, com arquitetura e decoração rústica, com TV, ventilador de teto e frigobar. Para hospedagem é só de domingo a domingo. Mas, você pode passar todo um dia lá, e será sempre bem recebido.

Há mais…

No ‘Canto dos Xamãs’ os chalés são muito aconchegantes, com diversos tipos de banhos relaxantes, perto de cachoeiras, horta e uma Oca com cerimônias memoráveis. Tem uma ducha que passa por cristais, um espaço relaxante onde você pode tomar um banho de ervas, e sempre com atendimento

excelente.

Em meio à natureza, lugar tranquilo para passar o fim de semana com a família ou amigos, em espaço Holístico. Tem, ainda, centro de convenções, eventos e um novo conceito em hospedagem. Apenas sob agendamento (19) 9-8171-6808.