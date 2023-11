Os caminhoneiros irão desaparecer?

Primeira parcela sai até o dia 30/11, 87,7 milhões de brasileiros receberão o benefício e a maioria pretende quitar dívidas

A economia brasileira deve receber uma injeção de aproximadamente R$291 bilhões com o pagamento do décimo terceiro salário. Levantamento recente realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), aponta que este valor representa aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

Tratando-se dos trabalhadores formais incluindo empregados domésticos, estes representam 69% do total, o equivalente a cifra de R$201,6 bilhões. Vale lembrar que no caso dos aposentados e pensionistas, o pagamento deste ano foi antecipado para os meses de maio e junho, tanto para quem recebe até um salário mínimo (R$1.320), quanto para beneficiários que recebem acima do piso.

A maior média a ser paga será para os trabalhadores do setor de serviços, com média 4.460. Na sequência, os beneficiários da indústria, com valor médio de R$3.922, o setor primário da economia é o que representa a menor média com apenas R$2.362. Para Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, este é um período em que o brasileiro tem que refletir antes de gastar, verificando o que consegue resolver das pendências acumuladas do ano.

LEIA TAMBÉM:

“O consumidor deve estabelecer quais são as demandas mais urgentes e utilizar o valor extra para eliminá- las antes do fim do ano, assim evita juros altos e dívidas a longo prazo”, explica o especialista. Segundo dados divulgados pelo mapa da inadimplência do Serasa, só no Distrito Federal, mais de 52% das pessoas estão inadimplentes, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que não conseguem liquidar suas dívidas. O especialista recomenda não agir pela impulsividade por conta do valor extra e evitar grandes compras que comprometam o saldo.

A primeira parcela do décimo terceiro precisa ser paga até o dia 30 de novembro. Nesta parcela, é pago 50% do salário bruto, sem os descontos. Entram na conta ainda outras verbas de natureza salarial, como horas extras, comissões e adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade. A segunda parcela pode ser quitada até o dia 20 de dezembro. Nesta parcela, são feitos os descontos, como o de contribuição ao INSS e do Imposto de Renda. Ou seja, a segunda parcela é menor que a primeira.

Lamounier reforça que com o valor se torna possível liquidar as dívidas, guardar um fundo de emergência ou comprar algo da lista de desejo. “Para se ter uma vida financeira saudável e não entrar no vermelho é importante se ter o equilíbrio, priorizando quando se consegue uma renda extra o pagamento das despesas em aberto”, finaliza.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui