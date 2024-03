Municípios assinam acordo de gestão regional de saúde em evento em Jaguariúna

Jaguariúna e outros 61 municípios que compõem os departamentos regionais de saúde (DRS) de Campinas e São João da Boa vista firmaram nesta terça-feira, 05, em Jaguariúna, um termo de acordo e compromisso em gestão regional de saúde com o Governo do Estado. O acordo foi assinado na abertura da 2ª Oficina de Regionalização da Saúde – Macrorregional Campinas/São João da Boa Vista, realizada nesta terça e quarta-feira, 06, no Campus II da UniFAJ.

Segundo o Governo do Estado, o acordo garante mais de R$580 milhões anuais em recursos do Tesouro Estadual para os 62 municípios e vai beneficiar mais de 5,6 milhões de pessoas na região. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde contempla investimentos da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista e visa a cooperação e integração técnica para garantir a integralidade da assistência à saúde da população e a melhoria da qualidade do serviço.

O primeiro dia do evento reuniu mais de 400 pessoas e que contou com a presença do prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis (MDB), e da secretária de Estado da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, além de vários prefeitos, vereadores, secretários de Saúde e especialistas na área.

“É sempre importante poder contar com mais recursos do Estado para a saúde pública. Todos os municípios já investem bastante, cerca de 30% de seus orçamentos, na Saúde, que é uma área com muita demanda e desafios enormes. Por isso, ficamos muito satisfeitos com mais essa parceria com o Governo do Estado”, disse Gustavo Reis.

“O Estado se compromete em alocar recursos e o município se compromete a colocar suas vagas na regulação estadual e em melhor atender a população. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico do paciente, mais rapidamente ele entra na nossa rede para receber um tratamento adequado”, disse a secretária estadual de Saúde, Priscilla Perdicaris.

No compromisso firmado entre Estado e municípios, as secretarias municipais de saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação de vagas por região do Estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS, segundo o Governo do Estado.

Fotos: Ivair Oliveira

