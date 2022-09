Morungaba recebe gestores da Assistência Social da região para debater Segurança Alimentar

Matheus Troiano, 24 anos, é ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma, em Campinas, em 2020. Já atuou em nove peças teatrais, das quais duas foi diretor. Desde 2019, uma de suas atividades é ministrar aulas na Oficina de Teatro do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Ele nasceu e sempre morou em Morungaba. Já mostrou seu talento e criatividade na peça “A quase morte de Zé Malandro”, uma adaptação feita por ele mesmo de um dos textos da obra “Contos de enganar a morte”, de Ricardo Azevedo.

A peça foi encenada no final do ano passado pelo elenco formado pelos alunos do CRAS, que tiveram a liberdade de criar em cima de suas falas. A peça levou ao palco do Teatro Municipal Fioravante Frare elementos da cultura local e personagens típicos da cidade, mesclando o enredo do conto original com o folclore morungabense. O resultado foi uma comédia que surpreendeu a plateia que se divertiu e deu muitas risadas com as confusões produzidas pelos personagens.

“A repercussão da peça gerou muitos comentários positivos. As pessoas se surpreenderam com a montagem no geral, desde a estética – com os figurinos e a maquiagem – até a própria referência às histórias locais. Foi engraçado e bonito ao mesmo tempo”, comentou Matheus.

Série da Netflix

Por meio de uma plataforma na internet, Matheus havia se cadastrado como ator no ano passado sem muitas pretensões. Até que em junho deste ano uma produtora entrou em contato para alguns testes de interpretação.

Depois de algumas etapas na seleção de atores, ele foi escolhido para o papel do personagem Tiago, que integra o elenco do núcleo de apoio da segunda temporada da série “De volta aos 15” , sob a direção de Maria Di Medicis.

A primeira temporada da série já está disponível na Netflix e a segunda entrará para o streaming a partir de 2023, pois ainda está sendo filmada até novembro. Matheus tem algumas cenas com a protagonista Anita interpretada por Maísa Silva. No enredo, o personagem Tiago estuda na mesma classe da protagonista.

Matheus conta que Tiago é engraçado, brincalhão, sempre com boas piadas e é um ponto cômico para a série. Além de Maísa, o elenco principal conta com nomes conhecidos do grande público como Camila Queiroz, João Guilherme e Klara Castanho.

Oficina de teatro gratuita para adolescentes no CRAS

Atualmente estão abertas as inscrições para a Oficina de Teatro para adolescentes a partir dos 14 anos, no Cras de Morungaba. As aulas são ministradas pelo ator e professor de Teatro, Matheus Troiano, totalmente gratuitas, e são realizadas aos sábados das 10 às 12h30.

As inscrições devem ser feitas no CRAS, das 8 às 12h e das 13 às 17h, à Rua Geraldo Guerreiro Torres, nº 100 – Brumado. Basta levar: RG e CPF do responsável, comprovante de endereço e a inscrição no Cadastro Único. Mais informações pelos telefones: (11) 4014-4703 ou 4014-4704.

