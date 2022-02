Moradores de Jaguariúna e cidades vizinhas recebem curso gratuito de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica da CPFL Santa Cruz

As inscrições estão abertas até 18 de março e podem participar também homens e mulheres de Pedreira, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Amparo e Socorro

Moradores de Jaguariúna e região, interessados em aprender uma nova profissão, já podem se inscrever no Curso de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica da CPFL Santa Cruz, em parceria com a ELO Energia. Serão 16 vagas gratuitas para homens e mulheres, que acontecerão entre maio e setembro, no período noturno, de segunda a sábado.

As aulas do curso iniciarão na modalidade EAD (ensino a distância), obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19. O aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios, para aulas remotas. Havendo a devida liberação, o curso presencial será realizado no Centro de Treinamento CPFL, em Jaguariúna.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam residir em Jaguariúna, Pedreira, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Amparo e Socorro e realizar a inscrição até 18 de março pelo link: https://career19.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=17984&company=cpflenergi.

As etapas do processo seletivo serão eliminatórias e os testes ocorrerão entre março e maio. Serão aplicados: entrevistas online, teste psicológico, teste em altura (prática) e avaliação médica.

Os candidatos precisam ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida e definitiva. As informações sobre os processos seletivos serão enviadas via e-mail aos selecionados, após avaliação e aprovação das inscrições.

Atenção: A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do grupo CPFL.

A escola de eletricistas da CPFL faz parte do plano de sustentabilidade da companhia, lançado em 2020, com o objetivo de aplicar mais de R$ 1,8 bilhão, até 2024, para impulsionar a transição do setor para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade em que atua e na cadeia de valor.