Confira o que abre e fecha neste feriado de Carnaval em Jaguariúna

Jaguariúna foi escolhida pelo Governo do Estado de São Paulo para integrar o programa Rotas Gastronômicas, da Secretaria de Turismo do Estado. O projeto tem o objetivo de retratar o caminho percorrido pelos produtos da terra, ao longo das estradas, até chegar à mesa do consumidor.

O Botequim da Estação, tradicional restaurante de Jaguariúna, localizado no Centro Cultural, foi o estabelecimento selecionado pelo Estado para representar a cidade no programa.

Com isso, Jaguariúna se junta a outras cidades da região que passam a integrar o Polo 4 do programa, que reúne municípios dos Circuitos das Águas, das Frutas e das Flores, Bem Viver e Roteiro dos Bandeirantes.

“Ao fazer parte da rota gastronômica, Jaguariúna estará em todo o material de divulgação do Governo do Estado de São Paulo, inclusive no site deles. Deste modo a cidade ganha visibilidade nas rotas turísticas, atraindo mais turistas para a cidade, gerando aumento no faturamento das empresas do ramo”, comemora a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran Santos.

De acordo com o Estado, o programa visa valorizar a culinária regional, tornando um grande instrumento de fomento e desenvolvimento econômico para empresas que estão localizadas em Circuitos Turísticos do Estado de São Paulo.