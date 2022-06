Moradores de Holambra podem solicitar gratuitamente reparos na iluminação pública

Entre os dias 22 e 24 de junho, em Holambra (SP), a empresa apresenta soluções como as novas lavadoras de alta pressão, além de condições especiais para aquisição de motosserras e linha a bateria

A STIHL participa da 27ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), reconhecida como a mais importante mostra de hortifruti na América Latina, que volta a ser realizada presencialmente após dois anos. O encontro acontece de 22 a 24 de junho, no Parque de Exposições da Expoflora, em Holambra, SP. A marca apresentará ao público os mais recentes lançamentos da marca, com destaque para os quatro novos modelos de lavadoras de alta pressão para uso doméstico: RE 80 X, RE 80, RE 90 e RE 90 Plus.

E todo o portfólio de equipamentos estará disponível para que os visitantes possam conhecer e manusear na área de experimentação da STIHL na feira. Além disso, há condições especiais para aquisição de motosserras em até 10x e de toda a linha a bateria em até 12x.

Dentre as principais aplicações, as novas lavadoras de alta pressão da STIHL otimizam a limpeza de pátios, mobiliários de jardim, carros, entre outros, e estão disponíveis em versões 127V e 220V. Os equipamentos oferecem três tipos de bicos. O bico turbo, com o poder do jato reto, abrange uma área ampla de limpeza, em função de seu formato cônico, ideal para a remoção das sujeiras mais difíceis. Já o bico leque possui um jato plano e com alta vazão. E o bico aplicador de detergentes, que permite a utilização dos dois tipos de detergentes concentrados – característica que diminui o uso de água no processo de fabricação – e biodegradáveis: o MULTI, indicado para limpeza de superfícies laváveis em geral, e o AUTO, destinado para todos os tipos de veículos, enaltecendo a aparência original da superfície. Além disso, os modelos RE 80 X e RE 80 oferecem mangueiras com cinco metros e os modelos RE 90 e RE 90 Plus possuem o item com seis metros, todos com engates rápidos com a pistola e o equipamento.

Sobre a STIHL

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional, e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 4,5 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está localizada em São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 3,7 mil colaboradores. A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça, China e Filipinas. Desde 2008, a STIHL Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001.