Holambra inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas acima de 40 anos na segunda-feira, 27

Exposição que acontece em Holambra, de 22 a 24 de junho, é a mais importante do setor de flores, frutas e hortaliças. Expectativa é gerar R$200 milhões em negócios

Aumentar a produtividade e qualidade dos produtos sem ampliar custos nem o consumo de recursos, como água e energia. As soluções para esse e outros desafios impostos ao setor hortifrutícola do Brasil vão estar à disposição dos produtores de flores, frutas e hortaliças, durante a 27ª HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas. Reconhecida como a mais importante mostra de HF na América Latina, a Hortitec acontece de 22 a 24 de junho, no Parque de Exposições da Expoflora, em Holambra (SP).

A edição 2022 que chega três anos depois da mais recente, ocorrida em 2019, devido a pandemia de Covid-19, reunirá 470 empresas expositoras do Brasil e do Exterior e espera receber mais de 30 mil visitantes. Nos cerca de 30 mil m² da exposição, produtores de hortaliças, flores, frutas, florestais, mudas, empresas e prestadores de serviços encontrarão os mais importantes fornecedores de estufas, máquinas, equipamentos e insumos diversos, as tecnologias mais inovadoras em produtos e serviços e muita possibilidade de atualizar contatos, analisar o mercado, trocar informações, se capacitar, realizar e programar negócios em curto médio e longo prazo.

Em meio às soluções de climatização e refrigeração, estufas para cultivo protegido, ferramentas, fertilizantes, mudas e substratos, os visitantes vão conhecer novidades em irrigação e aquecedores, em insumos, sementes e telas, em plásticos, embalagens, vasos e poços artesianos, além de muita consultoria técnica e informática a serviço do produtor.

A fim de garantir o perfil dos visitantes que é constituído essencialmente de produtores rurais do setor de HF, o que é um grande diferencial da Hortitec, os convites são distribuídos aos clientes atuais e potenciais das próprias empresas expositoras, o que acaba por provocar um grande networking e fomentar muitos negócios. Porque é reconhecida como de total interesse dos produtores de diferentes culturas do setor hortifrutícola e porque é o evento mais importante da América Latina, a Hortitec atrai as principais empresas nacionais e internacionais. “A Hortitec tornou-se um ponto de encontro em que há troca de ideias, realização de negócios e reuniões setoriais. É, portanto, uma grande fonte de informações para planejamento das atividades dos empresários envolvidos”, comenta o Diretor Geral da Hortitec, Renato Opitz.

Link para fotos: https://we.tl/t-WnqhVSE7fW

NÚMEROS DA HORTITEC 2022

Total de Expositores: 470

Área total da Exposição: 30 mil m²

Estimativa de Visitação: Mais de 30 mil pessoas, entre produtores de hortaliças, flores, frutas, florestais, agrônomos, empresas e prestadores de serviços.

Volume estimado de negócios: R$ 200 milhões