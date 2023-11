Ministro Alexandre Padilha assegura: Nova Odessa vai ser contemplada pelo ‘Minha Casa Minha Vida’

Evento acontece de 05 a 07 de dezembro na capital

Com o intuito de promover discussões sobre políticas públicas voltadas para o tema de acessibilidade e inclusão, integrando especialistas, como o presidente do ICOM-Libras, Adv. Cid Torquato, e a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, jornalista Claudia Carletto, com os profissionais da área tecnológica, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) realiza, entre os dias 05 e 07 de dezembro, a 1ª Semana da Acessibilidade. O evento será na Sede Angélica, na capital paulista, e aberto ao público.

Os três dias contam com uma programação completa de palestras sobre ações do Crea-SP para Cidades Inteligentes com foco em acessibilidade, apresentação do Comitê de Diversidade, Normas Técnicas e abordagem jurídica sobre o tema, além de rodas de conversa promovidas pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) do Conselho e profissionais especializados para discutir iniciativas da área tecnológica no setor.

Já o último dia será de apresentações de projetos inovadores para pessoas com deficiência, como tecnologias assistivas, e tratativas sobre acessibilidade digital, inteligência artificial à serviço de PCDs e questões de empregabilidade e lei de cotas.

“Iniciativas como essa são importantes para entender como podemos auxiliar as pessoas com deficiência por meio das Engenharias, Agronomia e Geociências com a realização de projetos transformadores e tecnológicos, destacando onde precisamos evoluir para avançar no campo da acessibilidade e inclusão”, declarou o presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese.

Os encontros começarão no dia 5, a partir das 14h, com um Fórum de Acessibilidade. Nos dias 6, às 18h, e 7, às 14h, os inscritos participarão de capacitações específicas sobre o tema.

