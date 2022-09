Melhor Idade de Amparo conta com novo local na área central

Com a justificativa de que “vem trabalhando para promover a regularização da concessão de transporte coletivo urbano e promover a qualidade do serviço à população”, o prefeito municipal de Amparo, Carlos Alberto Martins, encaminhou para a Câmara Municipal uma alteração na Lei Municipal nº 4.045/2019, que trata do subsídio financeiro repassado para a empresa.

O Projeto de Lei nº 63/2022, que foi aprovado por todos os vereadores na sessão do dia 19 de setembro, aumenta de R$3,67 para R$5,49 o valor máximo que a Prefeitura poderá custear por passageiro, evitando o aumento da tarifa do ônibus urbano.

Em seus pronunciamentos, os vereadores chamaram atenção para a situação caótica em que se encontra o serviço no município, afetando trabalhadores, estudantes e até crianças, que não têm o ônibus para seus deslocamentos diários. “Temos discutido isso há muito tempo. Precisamos resolver essa situação porque estamos vendo que é calamitosa a questão do ônibus em Amparo. Espero que, com a aprovação desse projeto, as coisas andem e não permaneçam do jeito que estão. Que a partir de hoje não haja mais dificuldades para a Prefeitura promover a licitação e resolver a situação”, declara o Pastor Elson Batista (PL).

Já a vereadora Rosa Montini (PSDB) descreveu uma reclamação. “O circular das 17h e 17h30, que vai para o Jardim das Aves, não está funcionando e as pessoas têm que voltar a pé para suas casas. E de muitas trabalhadoras esse dinheiro do transporte está sendo descontado do pagamento delas. É preciso melhorar urgentemente!”, disse ela.

“As crianças que vão para as escolas também estão sem ônibus. Que a contratação da nova empresa também melhore os ônibus escolares”, completou Antonio Cesar Mineiro (MDB).

O vereador Edilson Santos (DEM) reforçou: “também recebi reclamações, principalmente das escolas Coriolano Burgos e Liceu (Etec João Belarmino), que o circular não ia buscar as crianças e não avisava. São crianças menores de idade e vejo isso como abandono de incapaz. Uma situação gravíssima, que tem que acabar!”.

Para orientação e formalização dessas reclamações, o vereador Farlin Conrado (MDB) pediu que todos fizessem reclamações registradas na Prefeitura. “Estive com o secretário municipal de Transportes e ele me apresentou 21 processos em aberto, registrados. São elementos que vão contribuir para criar um documento público e tomar providências oficiais contra a empresa. Não adianta só reclamar na rede social, tem que registrar a denúncia”.

O presidente da Casa, vereador Carlos Cazotti (MDB), reforçou que o cidadão continuará pagando o mesmo valor. “O subsídio é exatamente para não aumentar o valor da tarifa para o usuário. O transporte público em nossa cidade está uma vergonha e todas essas reclamações serão revertidas em processo e cobradas da atual empresa”, disse.

Por fim, a vereadora Silvia Forato (PT) pediu atenção a todos para continuarem fiscalizando o serviço de transporte coletivo. ” A gente entende que, se não aprovarmos, será cobrado da população, mas há pouco mais de quatro meses já havíamos aumentado o subsídio. Agora, mais 45% de aumento, chega a ser um pouco assustador”, declarou.

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).

Assista a sessão AQUI.

