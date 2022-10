Matrículas abertas para alunos da Educação Infantil de Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, está realizando obra de melhorias na Estrada da Fazenda Guayçara. O serviço integra o Programa Melhor Caminho, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.

Os trabalhos consistem na nivelação, colocação de brita e compactação do solo da estrada.

O Programa Melhor Caminho foi criado para a elaboração de convênios entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as prefeituras municipais. É dedicado à execução de obras em trechos de estradas rurais, para sua recuperação e conservação.

Obra de melhoria na Estrada da Fazenda Guayçara

Fotos: Ivair Oliveira

