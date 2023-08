Jaguariúna recebe espetáculo teatral circense “Eklipso”, com entrada gratuita

Única apresentação acontece nesta sexta-feira, 25, às 20h

Jaguariúna será o palco do espetáculo teatral circense “Eklipso” nesta sexta-feira, 25, às 20h, com entrada gratuita. A apresentação acontece no Teatro Municipal Dona Zenaide. Os ingressos serão distribuídos com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro. A apresentação contará com acessibilidade de audiodescrição.

O espetáculo é sobre a história de um amor quase impossível. Diz a lenda que, há milhões de anos, o temido Rei das Tempestades se apaixonou pela princesa Lua, que, por sua vez, nutria um sentimento inabalável pelo mais belo astro celeste, o Rei Sol. Percebendo que jamais seu amor seria correspondido, o Rei das Tempestades decide separar o casal para sempre. A partir de agora, a princesa Lua e o rei Sol só conseguem se encontrar nos raros momentos em que ocorre um eclipse. A história é contada por meio de números aéreos e performances de solo circenses.

Esse projeto é realizado pela Mercúrio Cultural, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura de Jaguariúna.

“Eklipso traz para o público um espetáculo de magia, que fala de amor, com muitas luzes e números aéreos. A linguagem e a estética do circo nos permite ir além dos limites do corpo, incorporando sonhos. Queremos encantar o público de Campinas”, explica Lya Bueno, roteirista e diretora do espetáculo.

Serviço

Espetáculo circense “Eklipso”

Data: 25 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Endereço: R. Alfredo Bueno, 1151 – Centro, Jaguariúna

Ingresso: Gratuito. Serão distribuídos com 1 hora de antecedência do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

Acessibilidade em audiodescrição.

