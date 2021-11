Jaguariúna é sede de curso de capacitação do Governo do Estado

Jaguariúna é sede de um curso de capacitação do Ciclo 2021 do Programa Município VerdeAzul (PMVA), do governo do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, 19. Pelo menos 30 cidades da região estarão presentes no evento que será realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide, às 9h.

O objetivo do encontro é capacitar os municípios perante a resolução que estabelece as diretrizes do Programa VerdeAzul, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e dar exemplos de ações práticas das ações que devem ser desenvolvidas nos próximos meses.

Todas essas informações serão passadas pelo coordenador do Programa, José Walter Figueiredo. O evento contará ainda com a presença do diretor executivo da Agemcamp, Odair dias.

O Programa VerdeAzul foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo para medir e apoiar a eficácia da gestão ambiental e, desta forma, estimular os municípios a elaborar e executar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.

A vice-prefeita de Jaguariúna e Secretária Municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, ressalta a importância da cidade ser sede do evento. “Para nós é um orgulho muito grande poder receber os municípios da região. Certamente será um dia de muito aprendizado para todos”, declarou a vice-prefeita.

Jaguariúna

Jaguariúna tem sido exemplo para toda a região quando se fala em meio ambiente. Em 2020, a cidade recebeu o Selo do Programa VerdeAzul pela 10ª vez consecutiva. Foi o 3º melhor município da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Entre as ações que foram realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaguariúna está o Programa Bacias Jaguariúna, que conserva e recupera mananciais.