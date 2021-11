Saúde de Jaguariúna começa vacinar profissionais da Educação com 3ª dose contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna começa a vacinar nesta sexta-feira, 19, os profissionais da educação da cidade com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Para receber o reforço, esses profissionais devem ter sido vacinados com a segunda dose há no mínimo cinco meses, de acordo com as novas recomendações do Governo Estadual e Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde, todos os profissionais da educação que foram imunizados com a segunda dose de qualquer um dos imunizantes contra a Covid até o dia 19 de junho de 2021 deverão comparecer ao Parque Santa Maria para receber a dose de reforço nesta sexta-feira, no período das 15h às 19h.

“Solicitamos a todos os profissionais da educação que confiram em seus cartões de vacina a data da segunda dose e programem-se para receber a dose adicional assim que completar cinco meses de intervalo”, diz a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Maria do Carmo explica que ainda não é possível começar a vacinar todos os públicos com a terceira dose, pois não há imunizantes suficientes. Na medida em que novos lotes de vacinas sejam enviados a Jaguariúna pelo Governo do Estado, os públicos para a dose de reforço serão ampliados.

Para ser imunizado é necessário apresentar o Cartão Cidadão, documento de identificação, comprovante de residência e a carteira de vacinação Covid.

Foto: Ivair Oliveira