Jaguariúna participa de lançamento do programa Conecta São Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna participou nesta semana, no Palácio dos Bandeirantes, de evento de lançamento do programa ConectaSP (Conecta São Paulo), que vai liberar R$3 milhões para que as cidades do estado modernizem as leis locais para permitir a instalação de antenas da tecnologia 5G. A secretaria foi representada no evento pelo diretor de Desenvolvimento Econômico, José Ricardo Cortez.

Jaguariúna foi uma das primeiras cidades do Brasil e a primeira da região a aprovar lei municipal com adequações na legislação necessárias para atender o 5G, cujo leilão de concessão pública foi realizado no início deste mês.

“Jaguariúna é pioneira em aprovar a lei que viabiliza e regulamenta a instalação e recepção dessa nova tecnologia, inclusive nossa cidade foi citada no discurso do presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira”, disse Cortez.

Segundo o Governo do Estado, a alteração das legislações municipais é um passo fundamental para a nova tecnologia seja implantada com agilidade. O ConectaSP é uma iniciativa que visa padronizar as regras para a instalação da nova tecnologia em todos os municípios, facilitando a vida das empresas ao reduzir o tempo gasto para o entendimento com burocracia.