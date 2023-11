Guardas Municipais de Pedreira realizaram estágio de qualificação

Na semana passada foi realizado nas dependências do Centro Comunitário “Waldir Beira”, o 1º

Festival de Turismo Rural de Pedreira, para encerrar o curso de “Turismo Rural” promovido pela Sindicato Rural de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Segundo a professora Beatriz Almeida Prado, o curso de Turismo Rural foi composto por 10 módulos e as aulas foram todas elas ministradas no Centro Comunitário Rural do bairro de Entre Montes. “Nossos agradecimentos a todos que hoje estão completando o curso, eles estão

preparados para bem atender os visitantes e administrar com competência seus negócios”, diz.

O prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, esteve presente no Festival e destacou que o curso teve como objetivo capacitar profissionais de diversas áreas do conhecimento e estudantes que desejam atualizar-se no assunto, que estão em busca de novos desafios, e desejam obter maior aprendizado sobre o tema. “Meus parabéns aos alunos formandos, a professora Beatriz Almeida Prado e os agradecimentos ao Sindicato Rural de Amparo e o SENAR, por viabilizar a realização de mais um importante curso em Pedreira”, conclui.

