Festa Junina da Educação de Jaguariúna será nos dias 17 e 18; Ingressos já estão à venda nas escolas

Etapa paulista, que conta com apoio da rede de comida havaiana Mana Poke, terá performances de mais de 70 atletas em sete categorias

Jaguariúna recebe no sábado, 27, o Corona Paulista de Wake Park 2023, etapa paulista de wakeboard. Realizado a mais de 10 anos, o campeonato conta com a participação de mais de 70 atletas e acontece no Naga Cable Park, localizado na Avenida Pacífico Moneda, 349 Jardim Imperial.

A etapa paulista conta com o apoio da rede de comida havaiana Mana Poke e terá performances e manobras dos atletas que irão disputar as provas divididas em sete categorias: mirim, feminino, iniciante, intermediário, avançado, open e profissional. Segundo o organizador Igor Boito, “cada atleta participante terá a chance de realizar sua volta no circuito de obstáculos duas vezes, sendo escolhida a melhor entre elas”, explica Igor.

LEIA TAMBÉM:

Estarão presentes na competição os atletas campeões paulistas e brasileiro, Bruno Ulott, que é top rider em wakeboard no Brasil e Eduardo Martins, instrutor e top rider com mais de 20 anos de carreira.

Além da competição, a etapa paulista contará com áreas especiais para as famílias e kids, praça de alimentação e show musicais com DJ Tidas, DJ Mateus Figueiredo com Justin e DJ Dias.

Os ingressos para o Corona Paulista de Wake Park 2023 estão disponíveis neste link . O campeonato é uma realização da 2M Eventos com apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, por meio das secretarias de Juventude, Esporte e Lazer e Turismo e Cultura.

Programação do Corona Paulista de Wake Park 2023

08h – Abertura

15h – Finais de todas as categorias

16h30 – Provas da categoria profissional

18h – Show musicais

22h – Encerramento

Sobre o Mana Poke

A rede de franquias Mana Poke, após o sucesso das primeiras unidades em Campinas, decidiu levar a experiência da culinária havaiana como uma opção saudável para todo território nacional. Atualmente são 34 unidades instaladas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tendo o poke, prato típico havaiano, como carro-chefe do cardápio, e a decoração das unidades ambientadas com referências ao Havaí e trilha sonora com surf music como marca registrada. A missão da Mana Poke é popularizar o acesso à alimentação saudável, oferecendo uma refeição a preço justo e com qualidade aos clientes. Além disso, quer ser referência em comida havaiana no Brasil, tendo como valores a experiência do cliente, o trabalho em equipe e a valorização de todos os parceiros. A agenda social também está no DNA da holding, que realiza o Mana Day, conjunto de eventos beneficentes que tem o propósito de arrecadar recursos financeiros para o Instituto Ecosurf, organização brasileira que reúne especialistas ambientais comprometidos com a saúde dos oceanos e proteção das zonas costeiras e marinhas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui