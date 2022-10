Educação de Jaguariúna comemora o Dia das Crianças com atividades durante todo o mês

Evento ocorre de 17 a 22 de outubro, no campus da UniFAJ em Jaguariúna/SP; inscrições estão abertas

O campus 2 do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK, recebe este ano o II Congresso Internacional de Enfermagem Forense (CIEF). O evento, que ocorre de 17 a 22 de outubro, de forma presencial e on-line, já está com inscrições abertas pelo site www.even3.com.br/iicief.

O encontro traz como tema central a “Enfermagem Forense – Transdisciplinaridade – Direitos Humanos – Ciências Forenses”, numa parceria entre a Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense (Sobef), o curso de pós-graduação em Enfermagem Forense do Grupo UniEduK e o G7 Instituto Educacional.

O Congresso tem por objetivo promover o debate sobre as perspectivas, desafios e complexidades do fenômeno da violência na Enfermagem Forense, nos âmbitos nacional e internacional. Por isso, contará com a presença de profissionais renomados do Brasil, do Peru e dos Estados Unidos. São enfermeiros forenses, pesquisadores, gestores, além de representantes do Poder Judiciário e da Polícia Científica.

“A realização do Congresso é de suma importância para trazer credibilidade e conseguir implantar a Enfermagem Forense no Brasil, principalmente nas intervenções de prevenção às violências”, ressalta a presidente do CIEF, Dra. Juliana de Oliveira Musse Silva. “As referências americanas se dão pela consolidação da profissão nos EUA, cujo pioneirismo dessas enfermeiras podem nos inspirar nas questões técnicas e nos caminhos para a humanização e acolhimento.”

Sendo assim, o evento tem como público-alvo profissionais e estudantes de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Direito e demais áreas da saúde.



“A ideia é trazer em debate assuntos como feminicídio, violência contra minorias, intervenções éticas, genética e outros. Teremos ainda a participação de profissionais renomados, com larga experiência acadêmica e de reconhecimento no mercado mundial”, salienta a coordenadora do curso de pós-graduação em Enfermagem Forense do Grupo UniEduK, professora Ana Claudia. “Queremos fomentar a informação, promover a cidadania, fortalecer o papel da Enfermagem e tornar ainda mais sólida a área que está em expansão e em discussão nacional.”

A edição 2022 do CIEF marcará também a realização do I Encontro Brasileiro de Enfermeiros Forenses e do I Encontro das Ligas Brasileiras de Enfermagem Forense. O Congresso contará ainda com apresentação e premiação de trabalhos científicos, além do sorteio de bolsas de 50% de desconto para a pós-graduação em Enfermagem Forense do Grupo UniEduK.

