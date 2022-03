Crianças podem ser vacinadas contra a Covid-19 das 8h às 15h30 em Jaguariúna

O uso de máscaras deixa de ser obrigatório em locais abertos em Jaguariúna a partir desta quarta-feira, dia 9 de março. A cidade acompanha as determinações do plano de ação contra a Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, que nesta quarta-feira, 09, anunciou que a utilização da proteção facial deixará de ser exigida nos espaços ao ar livre, públicos ou privados, incluindo escolas.

Durante entrevista coletiva para confirmar a medida, o governador João Doria assinou nesta quarta o decreto estadual que permite não usar o item de proteção em ruas, praças, parques, pátios de escola, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e demais áreas livres. Com o novo decreto, a medida já está em vigor.

O uso continua obrigatório em ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, escritórios, cinemas e teatros.

“Caso a taxa de internação por Covid volte a subir em nosso município, Jaguariúna pode decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras, pois o município tem autonomia para decidir sobre isso”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. Ela ressalta, no entanto, que os índices de óbitos e internações provocados pelo coronavírus estão em queda, o que permite a flexibilização.

Segundo o governo Doria, em todo o Estado, as mortes por Covid-19 caíram 55% e as internações, 77%. Daqui a duas semanas, o Governo do Estado irá avaliar a liberação completa do uso de máscaras, o que poderia incluir a liberação para espaços fechados.