Coreógrafa Érika Novachi fará workshop gratuito de “Lyrical Jazz” em Pedreira

No domingo, 25, a coreógrafa e professora Érika Novachi realiza um workshop de Lyrical Jazz na Unidade II do Centro Cultural de Pedreira. O intuito do curso é proporcionar aos participantes uma experiência técnica e artística de desenvolvimento corpóreo no estilo de dança proposto, por meio de aulas sequenciais que envolverão coreografias e dinâmicas de aquecimento, alongamento e flexibilidade.

Erika Novachi é professora e coreógrafa de Lyrical Jazz. Diretora artística da “Galpão 1”, é formada em Educação Física e atuou em companhias profissionais como “Grupo Raça”, com direção de Roseli Rodrigues, e “Companhia Profissão Dançar”, com direção de Rose Calheiros.

Entre seus principais prêmios como coreógrafa, destaca-se a medalha de ouro no “Dance Alliance”, em Nova York. Érika ministra masterclasses e residências de Lyrical Jazz no Brasil e no exterior, com passagens como professora convidada pela “Broadway Dance Center”, também em Nova York (2017), em Los Angeles, Califórnia (2018) e pela “West London University”, na “SA Dança”, em Londres, Inglaterra (2018). Entre 2010 e 2014, foi professora de Lyrical Jazz no “Festival de Dança de Joinville”, onde também foi jurada do gênero.

Entre suas últimas criações, destacam-se um trecho de “Concerto Berstein 100” (2018) para a “São Paulo Companhia de Dança”, e “Music, Body and Soul” (2021) para a “Raça Cia. de Dança”, dentro do projeto “Raça por Elas”. Em 2021, Novachi ministrou uma residência de aulas de Lyrical Jazz na “Escola do Teatro Bolshoi no Brasil”, no Summer da “Royal Academy of Dance” do Brasil e no Winter da “Royal Academy of Dance” do Brasil. É uma das diretoras e organizadoras do “Congresso Internacional de Jazz Dance” no Brasil, criado em 2009.

O workshop ocorrerá na Unidade II do Centro Cultural de Pedreira, localizada na Rua Maria Ana Piasso Gasparini, 69, no bairro Jardim Emília, em Pedreira. As aulas sequenciais serão ministradas das 9h às 10h30 e das 11h às 12h30. As inscrições são gratuitas, e devem ser realizadas através do e-mail [email protected] até sexta-feira, 23, e os interessados precisam enviar seu nome completo para a emissão do certificado de participação e presença. As vagas são limitadas, podendo ser preenchidas em sua totalidade a qualquer momento.

