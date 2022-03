Com nova unidade no Imigrantes, Prefeitura zera fila de espera por creches na cidade

Entrou em funcionamento essa semana unidade complementar da Creche Municipal Maria Therezinha Meirelles Kors, no bairro Imigrantes. A estrutura, locada pelo município, já atende 42 crianças que se somam às 76 assistidas em prédio próprio, naquela mesma região. A medida zerou a fila de espera, com inscrições feitas até fevereiro, por vagas em toda a cidade.

Holambra tem, ao todo, 492 meninos e meninas matriculados em creches municipais – 118 deles no Imigrantes. A nova unidade, totalmente equipada com mobiliário, material educativo, playground e brinquedos, abriga 8 novos servidores contratados pela Prefeitura. São agentes escolares, merendeiras e auxiliares de limpeza. O investimento com aluguel é de R$5 mil mensais.

“Temos o compromisso de garantir acolhimento a todas as pessoas que precisam de creches em Holambra. Encontramos na abertura dessa segunda unidade no Imigrantes, região com maior demanda até aqui, uma alternativa para atingir essa meta tão importante”, destaca o prefeito Fernando Capato.

A unidade própria, até então a única a atender as famílias do bairro, está passando por reforma e ampliação com obras em duas etapas. A primeira delas, já em andamento, consiste na abertura de três novas salas e um almoxarifado. A segunda, por sua vez, contemplará melhorias nos berçários e nas salas do setor administrativo. Uma vez concluído, o trabalho resultará no aumento da capacidade de atendimento da creche, que passará a atender até 200 alunos.

“Estamos atuando em duas frentes. Resolvemos a fila de espera e vamos agora fortalecer a estrutura própria de atendimento no bairro”, explica o prefeito. “Um investimento que se soma à construção da primeira escola de ensino fundamental do Imigrantes, também em andamento na região do centro esportivo do bairro”.

De acordo com a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, o setor tem trabalho forte para acolher com atenção e qualidade todas as crianças da rede municipal. “Preparamos essa nova unidade com muito carinho para que os pais se sintam seguros e saibam que seus filhos estão sendo bem cuidados pelos nossos profissionais”, diz.