“Pedal das Meninas”: circuito de bike especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher

O Departamento Municipal de Saúde irá retomar na próxima quinta-feira, 10, a imunização de crianças entre 5 e 11 anos, contra a Covid-19, nas unidades escolares de Holambra. A ação faz parte da Semana E de Vacinação e tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal do público desta faixa etária.

No dia 10 as doses serão aplicadas em estudantes da escola Joaquim Felipe de Almeida, no Centro, e na creche Irmã Annette, no bairro Groot. Na sexta-feira serão imunizados alunos da unidade Casulo, no bairro Parque dos Ipês. Na semana seguinte, em 17 de março, será vez dos alunos das escolas Recanto das Palmeiras e da Creche Abelhinha serem vacinados. No dia 18 o atendimento ocorre na unidades Novo Florescer e Favo de Mel, no bairro Fundão. Na semana passada as doses foram distribuídas nas escolas Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Jardim das Primaveras.

Para receber a dose a criança precisa apresentar CPF ou Cartão SUS e documento de concordância dos pais ou responsáveis, que não precisarão estar presentes no momento da imunização. O termo será distribuído nas escolas a partir desta segunda-feira, 07, segundo a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo.

Holambra tem hoje 66,69% das crianças entre 5 e 11 anos imunizadas contra a Covid-19.