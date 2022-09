Circuito SP avança com programação cultural pelas cidades do interior e litoral paulista

A mais nova casa gastronômica de Valinhos tem entre os diferenciais receitas de família, preparo artesanal e o talento do chef Masao, dono de um novo conceito

Recém-inaugurado em Valinhos, o Masao Sushi House traz para o interior de São Paulo uma cultura da culinária japonesa presente até hoje apenas nas grandes capitais. O restaurante valoriza a tradição e a artesania no preparo dos pratos produzidos com ingredientes frescos e receitas de família. A combinação de sabor, aroma e a apresentação dos pratos fazem da visita uma experiência única, capaz de despertar todos os sentidos.

A culinária japonesa já foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco – a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, por ser equilibrada, saudável e principalmente por reforçar laços afetivos. Além do cuidado exigido na preparação e na elaboração dos pratos e das convenções na hora de servir e comer. E tudo isso está presente no cotidiano do Masao.

“Aprendi a cozinhar muito cedo com a minha mãe, Keiko. Me preocupei em oferecer aos clientes um pouco desta tradição secular. O resultado é a soma de uma combinação perfeita de sabor, aroma e apresentação”, conta o chef Masao, um dos sócios do restaurante.

Keiko San, ou dona Keiko, como se diz em português, veio do Japão e pouco fala de português, mas emprestou para o Masao Sushi House receitas como seu famoso guioza, feito artesanalmente, um a um. Também experimenta as receitas criadas por Masao com um olhar crítico, de quem entende de verdade.

Manter a originalidade da cozinha no preparo, mesmo com criações do chef, que dão um toque de modernidade ao cardápio, é o segredo do restaurante. Os pratos da culinária japonesa trazem não só a representatividade cultural de um povo, mas também a sabedoria na união de ingredientes saudáveis.

Omakase

Além do extenso cardápio a la carte, o Masao Sushi House também oferece seis lugares no balcão para servir seu omakase, um cardápio especial com uma sequência de escolhas do chef, que mudam diariamente. São 16 pratos, em uma experiência em que o cliente confia no chef para desfrutar do melhor que a culinária japonesa pode oferecer, com base nos peixes da estação. Um menu especial oferece 18 pratos, incluindo duas peças criadas com bluefin espanhol.

“Essa relação mais próxima com os nossos clientes faz com que os momentos em nosso restaurante se tornem inéditos, exclusivos e inesquecíveis”, diz Masao, que durante o omakase conversa com os clientes explicando cada preparo.

