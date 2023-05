Campeonato Amador de Futebol conhece seus semifinalistas

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna conheceu os seus semifinalistas na 9ª e última rodada da competição, realizada neste fim de semana, no campo do Azulão.

Pela Taça Ouro do Amadorzão, o 12 de Setembro venceu o Audaz na sexta-feira, 19, por 3 a 2 e agora vai enfrentar o Fantasma do Morro na primeira semifinal, que será realizada neste sábado, 27, às 16h.

Ainda na sexta, 19, o Jardim Eliza se classificou com um empate por 2 a 2 com o Peralta e agora vai enfrentar o Aliança na segunda semifinal, às 18h de sábado, 20. O Aliança se classificou com uma goleada de 5 a 1 sobre o Independente, no domingo.

No outro jogo do domingo, o Engra venceu o São José por 4 a 2, mas ambos estão fora das semifinais.

Taça Prata

Pela Taça Prata, com jogos realizados no sábado, 20, o Beira Rio derrotou o Roseira B por 2 a 1 e agora enfrentará o Vitória na primeira semifinal, no próximo sábado, 27, às 14h. O Vitória eliminou o Mais Amigos por 2 a 1.

Já o Coringão goleou o PSG Jaguar por 4 a 0 e vai fazer a segunda semifinal da Taça Prata contra o Cachorro da Neblina, também no sábado, às 20h. O Cachorro da Neblina venceu o C.S.E. por 2 a 0.

Todas as partidas das semifinais das Taças Ouro e Prata acontecerão no campo do Azulão, com entrada gratuita para o público.

