Cães atacam moradores em Jaguariúna

Evento gastronômico “Leve seu amor à França por menos de R$50” ocorre na UniFAJ Jaguariúna e na UniMAX Indaiatuba

Já pensou degustar um belo prato francês no Dia dos Namorados, ao lado do amor da sua vida e ainda gastando menos de R$50 para isso? Essa é a proposta do curso de Gastronomia do Grupo UniEduK que realizará, gratuitamente, o workshop gastronômico “Leve seu amor à França por menos de R$50”.

O workshop contará com dois encontros, ambos a partir das 19h30. Na segunda-feira, 05, será no campus 2 do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ); e na terça, 06, ocorrerá no campus 1 do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba.

A participação no workshop é 100% gratuita, porém os interessados devem fazer a inscrição com antecedência, já que as vagas são limitadas. Para isso basta acessar os links:

– Workshop Jaguariúna: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-gastronomico-gratuito-leve-seu-amor-a-franca-por-menos-de-r-50/2014081



– Workshop Indaiatuba: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-gastronomico-gratuito-leve-seu-amor-a-franca-por-menos-de-r-50/2014103

O workshop será conduzido pelo renomado professor Sergio Rischiotto, que é coordenador dos cursos de Gastronomia da UniMAX e UniFAJ. Na ocasião, de uma forma bem simples e didática, Rischiotto demonstrará aos presentes como preparar um saboroso Boeuf Bourguignon com Aligot, de prato principal, além de um irresistível Clafoutis de Mirtilo como sobremesa.

“Através das delícias da culinária francesa, será a oportunidade única do casal embarcar numa ‘viagem’ gastronômica romântica, estando no conforto de sua casa, e ainda degustar de uma receita deliciosa, muito fácil de preparar e com preço super acessível”, garante Rischiotto.

Ainda durante os dias de workshop, haverá degustação dos pratos preparados e dicas e sugestões de harmonização de vinhos, tudo para tornar o jantar de Dia dos Namorados ainda mais especial.

