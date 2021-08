Artur Nogueira vacina pessoas de 20 anos sem comorbidades nesta quinta

Artur Nogueira passa a tratar 100% de esgoto coletado

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sítio Novo saiu do papel e será inaugurada nesta sexta-feira,13, em Artur Nogueira. O evento histórico tem gerado grande expectativa no município que passa a tratar 100% do esgoto coletado. A solenidade restrita seguirá todos os protocolos sanitários de combate ao coronavírus e irá reunir dezenas de autoridades regionais no local.

A Prefeitura e o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) convidou membros do Poder Executivo Municipal, Legislativo nogueirense, deputados estaduais e federais, além de representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e Caixa Econômica Federal.

A superintendente do Saean, Gabriela Montoya, destaca que este momento é de comemoração e também de prestar homenagens a quem participou do processo de construção do grande investimento para Artur Nogueira. “Sem dúvidas, a inauguração merece ser organizada à altura desse marco histórico. Faremos uma linda cerimônia”, afirma emocionada.

Já o prefeito Lucas Sia (PSD) diz que essa é uma grande vitória. “Estamos muito felizes por entregar essa obra. Investir em tratamento de esgoto, é investir em qualidade de vida e na saúde dos nogueirenses. Nossos objetivos foram alcançados e nossa promessa cumprida conforme planejamento”, pontua o chefe do Poder Executivo.

ETE Sítio Novo

As obras iniciaram em 2014, porém a Estação entrou em operação apenas neste ano de 2021 após conclusão do empreendimento pela nova administração do Saean. A ETE Sítio Novo tem capacidade para tratar 67% do esgoto local, já a ETE Três Barras (inaugurada em 2016) opera tratando 33%. Dessa forma, o município nogueirense entra para o seleto grupo de cidades do Brasil que realiza o tratamento de 100% do esgoto coletado.

A capacidade da ETE é de 300m³ de esgoto por hora, atendendo cerca de 40 mil habitantes. No entanto, pode ser ampliada.