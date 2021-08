Artur Nogueira vacina adolescentes de 12 e 15 anos com comorbidades

Imunização desse grupo ocorre a partir desta segunda-feira, 23; Responsáveis devem assinar declaração caso não possam acompanhar adolescentes

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, vacina, a partir desta segunda-feira, 23, adolescentes de 12 e 15 anos com comorbidades, que possuem deficiência, ou que estejam gestantes e puérperas (até 45 dias). Na quarta-feira, 18, foram autorizados a se vacinar, sob os mesmos critérios, adolescentes de 17 e 16 anos.

Para se imunizar, além do CPF, RG, comprovante de residência e documento que comprove a comorbidade, o adolescente deverá estar acompanhados dos pais e/ou representante legal. Caso não seja possível a presença dos pais, o adolescente deverá apresentar obrigatoriamente uma declaração assinada pelo responsável legal, manifestando o consentimento à aplicação da dose no menor (veja modelo).

Já para comprovar as doenças pré-existentes, é necessário apresentar carta médica e/ou exames e receitas. Serão vacinados somente aqueles que possuem comorbidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde (veja mais abaixo).

A vacinação no município ocorre no drive-thru da Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani, das 9h às 11h e das 13h às 14h, e na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, das 9h às 15h, e mediante agendamento pelo telefone (19) 3877-3751.

Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada nesta faixa etária.

Comorbidades reconhecidas

– Insuficiência cardíaca

– Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensiva

– Síndrome coronariana

– Valvopatias

– Miocardiopatias e pericardopatias

– Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênitas no adulto

– Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão arterial resistente

– Hipertensão artéria estágio 3

– Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

– Doença cerebrovascular

– Doença renal crônica

– Imunossuprimidos

– Anemia falciforme

– Obesidade mórbida

– Cirrose hepática

– HIV

– Doenças neurológicas crônicas

Vacina Já

Uma vez feito, o pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) garante uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.