Lucas Sia confirma adesão ao Bolsa-Trabalho do Governo do Estado com auxílio de R$535

Inscrições começam na segunda-feira, 23, e seguem até o dia 29 de agosto

Artur Nogueira foi beneficiada com o programa Bolsa-Trabalho. Esta é uma ação do Governo Estadual que será feita com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração. O programa foi lançado na terça-feira, 17, e é destinado para o grupo de trabalhadores desempregados que não são beneficiários do seguro desemprego, com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

O prefeito do município, Lucas Sia, julga ser importante o programa. “Essa é mais uma maneira de ajudar quem está em situação de dificuldade, principalmente devido à pandemia. Queremos oferecer maneiras que viabilizem a retomada econômica tanto dos moradores quanto do município. Seguimos ainda mais otimistas com esse novo programa do Governo do Estado”, discursa.

Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 23 e 29 de agosto no site bolsadopovo.sp.gov.br.

As inscrições começam nesta segunda-feira (23), e se estenderão até o dia 29 de agosto. O resultado da seleção será divulgado dia 4 de setembro, e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial. Após o resultado, se dará a convocação dos aprovados e o início está previsto para o dia 15 de setembro.

Os beneficiados poderão prestar serviços nos órgãos públicos do município por quatro horas diárias, além de realizar curso de qualificação profissional. Todos receberão mensalmente a bolsa-auxílio de R$535 durante os cinco meses de programa.

A prioridade de vagas será para mulheres chefes de família e pessoas desempregadas há mais tempo.

Sobre o Programa Bolsa Trabalho

Efetivada a Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021, o programa Emergencial de Auxílio-Desemprego passou a fazer parte do Programa Bolsa do Povo denominado Bolsa-Trabalho, que engloba a gestão dos benefícios, ações e projetos, com ou sem transferência de renda, destinados para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo.