Agricultores de Artur Nogueira destinam 2 mil embalagens de defensivos agrícolas para reciclagem

Prefeitura lamenta ato e pede respeito pelos prédios públicos e históricos do município; Um vândalo já foi identificado

A Réplica da Estação, Centro Cultural e Escola Amaro foram alvo de vandalismo em Artur Nogueira. A ação dos criminosos aconteceu no domingo, 15, e segunda-feira, 16.

Segundo a Secretaria de Cultura, foi furtada uma luminária de led, flores do jardim, além dos indivíduos picharem o muro da unidade escolar. A Prefeitura lamenta o ato dos vândalos e pede respeito pelos prédios públicos e históricos do município. Com base nas câmeras de segurança da redondeza, um vândalo já foi identificado.

Diante dos fatos, foi feito um Boletim de Ocorrência. O registro policial descreve que, no dia 15 de agosto, durante o dia, a Réplica da Estação foi vandalizada. “Furtaram uma luminária de led de 50w e algumas flores plantadas recentemente”, diz. E acrescenta, “no dia 16, às 11h, um de nossos funcionário pegou uma senhora furtando outras flores do jardim, porém a mesma abandonou a sacola com as flores e fugiu”.

O relato foi narrado por um dos representantes da Secretaria de Cultura que ainda ressaltou que o muro da Escola Amaro, no centro da cidade, próximo à Replica da Estação também fora pichado com a frase “FORA BOZO“, e os vidros da sala onde são feitos cursos também foram quebrados.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil de Artur Nogueira e o Poder Executivo Municipal frisa que as câmeras no entorno dos locais já estão sendo verificadas e os demais autores serão responsabilizados. Além disso, a Prefeitura pede que a população denuncie os atos de vandalismo através do telefone 153 e ajude o setor público a cuidar do patrimônio nogueirense.

Após o ocorrido, novas câmeras de segurança serão instaladas próximas à Réplica da Estação, ao Centro Cultural e Escola Amaro.