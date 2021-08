Amparo vacina todos os adultos acima de 18 anos até a próxima terça-feira

Nos últimos três meses, a Secretaria Municipal de Saúde de Amparo tem registrado uma tendência de queda no número de mortes mensais por Covid-19 no município. Em maio, foram registradas 46 mortes, no mês de junho, 36 mortes e o mês de julho fechou com 12 mortes. Este é o menor número de mortes mensais por Covid-19 que Amparo registrou em 2021.



De junho para julho, uma queda significativa de mais de 66% no número de mortes foi documentada. A queda nas mortes, nos casos positivos e também nas internações por Covid-19 em Amparo são resultado do rápido avanço da vacinação na cidade e do respeito da população ao uso de máscaras e à necessidade de distanciamento social.



A administração reforça que a população deve continuar se cuidando e respeitando os protocolos sanitários mesmo após receber a imunização para que os casos continuem em queda na cidade.