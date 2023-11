Alunos da oficina de teatro de Artur Nogueira apresentam peça de mímica

Interessados podem se inscrever de 04 a 08 de dezembro em oficinas de Balé, Desenho ou Teatro, no Centro Cultural

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, informa que as inscrições para as oficinas gratuitas oferecidas no Centro Cultural Tom Jobim estarão abertas a partir do dia 04 de dezembro.

Há vagas para as oficinas de Balé, com aulas no período da manhã e tarde; vagas para oficinas de Desenho, com aulas no período da manhã e tarde; e vagas para as oficinas de Teatro, com aulas no período da manhã, tarde e noite.

“Estamos comprometidos em continuar proporcionando oportunidades para que os talentos da nossa cidade possam se desenvolver e se destacar nas mais diversas formas de expressão artística”, frisou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Inscrições: 04 a 08 de dezembro

As inscrições podem ser realizadas no Centro Cultural Tom Jobim entre os dias 04 e 08 de dezembro, nos horários das 09h às 11h e das 13h às 16h. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar cópias do RG do aluno, RG do responsável e comprovante de residência.

