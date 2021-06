Vacinação para pessoas de 47 a 49 anos continua em Amparo

Celebração ocorre nos dias 24, 26 e 27 de junho e em 03, 04, 10 e 11 de julho, com venda de comidas típicas no local

A Paróquia São João Batista de Amparo realiza mais uma festa em homenagem ao santo entre quinta-feira, 24, Dia do Padroeiro, e o dia 11 de julho. A programação conta com a venda de comidas típicas, com pedido e retirada presencialmente no local. Devido a pandemia da Covid-19, os organizadores tiveram que adaptar a edição 2021.

A paróquia fica na Avenida Europa, 242, Jardim Camandocaia, Amparo. A festa acontece nos dias 24, 26 e 27 de junho e 2, 4, 10 e 11 de julho. Confira a programação:

24 de junho (Quinta-feira): Dia de São João Batista – Venda de pastel de carne e de queijo, no valor de R$5 a unidade.

26 e 27 de junho (sábado e domingo): Venda de pratos “vaca atolada” e “capeletti”, no valor de R$12 a unidade, além de ocorrer novamente a venda de pasteis de carne e de queijo (R$5).

3 e 4 de julho (sábado e domingo): A data contará com a venda do lanche “X Salada”, por R$10. Além disso, neste dia a Paróquia oferece também panquecas, nos sabores carne, frango e presunto e queijo, por R$12, com duas unidades.

10 e 11 de julho (sábado e domingo): O último fim de semana de celebrações é marcado pela venda de mini pizzas de queijo ou presunto e queijo por R$5, e ainda de cachorro-quente, por R$12 a unidade.

Fonte: A Cidade ON