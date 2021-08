STF determina que Governo Federal envie o número correto de doses da Pfizer para SP

Ponto Verde está localizado na região Oeste e a previsão é que novas estruturas sejam instaladas na cidade. O volume coletado é revertido em dinheiro e gera impacto positivo na renda de catadores

Em parceria com a cooperativa considerada modelo, a YouGreen, a Ambev implementou um novo Ponto Verde, em São Paulo, para incentivar a cultura da reciclagem e a conversão desses materiais em geração de renda. A aposta da companhia no projeto desenvolvido pela cooperativa pretende facilitar o acesso das pessoas que encontram na reciclagem sua fonte de remuneração, a partir da compra direta, sem intermediários.

O Ponto Verde, instalado na região Oeste, no bairro Barra Funda, funcionará das 9h às 17h. Os materiais coletados são vidros, PETs, embalagens plásticas (garrafas, frascos, potes, etc), latas de alumínio, papéis, entre outros. Os valores convertidos são depositados em um cartão, entregue no momento da troca, e pode ser sacado em qualquer caixa eletrônico da cidade. Até o final do ano, mais um Ponto Verde será instalado na região Norte e, até 2022, a Ambev pretende ampliar a instalação dessas estruturas em mais locais da cidade.

Todo o volume coletado é direcionado à YouGreen Cooperativa, que conta com um modelo de eficiência operacional e geração de postos de trabalho para contribuir com o ecossistema da Economia Circular. Para Roger Koeppl, fundador da YouGreen Cooperativa, “o Ponto Verde é uma alternativa de geração de renda, por meio da valorização dos materiais recicláveis a um preço justo. Esse projeto foi criado como uma possibilidade de aumento de renda para catadores e pequenos empreendedores para lidarem com o impacto econômico da pandemia. Com a ampliação dos locais na cidade, a YouGreen conseguirá beneficiar um maior número de pessoas e recolher uma grande quantidade de materiais de volta para a indústria, fomentando a economia circular.”

“A parceria com a YouGreen faz parte de uma das formas que estamos investindo para atingir o nosso compromisso de embalagem circular. Fomos pioneiros ao estabelecer, em 2018, metas ambiciosas para gerar impactos positivos ao meio ambiente e à sociedade. Acreditamos no modelo do Ponto Verde pela possibilidade de ampliar o acesso a pontos de venda do material, diminuindo intermediadores e resultando em impacto positivo na renda dessas pessoas”, conta Nayara Baccan Pereira, Gerente de Sustentabilidade da Ambev. Para conectá-los os catadores a esse ponto de coleta, o Cataki, plataforma digital que aproxima catadoras e catadores autônomos aos locais de coleta, será parceiro nesse projeto piloto na região Oeste.