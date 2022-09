Revelada pela Orquestra Jovem de Amparo, flautista Vivian Schionato vai estudar na Itália

Público terá a chance de ver os anéis e até sete luas de Saturno, além da mancha vermelha de Júpiter nos três próximos sábados de setembro; curso de difusão científica marcado para o dia 17 segue com inscrições abertas

O gigante Júpiter é a principal novidade das sessões públicas de setembro realizadas aos sábados no Polo Astronômico de Amparo, no interior de São Paulo. Outras atrações visíveis durante este período são o planeta Saturno, a Lua e aglomerados estelares.



Cada sessão tem duração estimada de duas horas e os horários são opcionais: das 19h às 21h ou das 21h10 às 23h10. O ingresso individual custa R$ 60 (inteira), com 20% de desconto na compra antecipada (R$ 54), e R$ 30 (meia-entrada), para estudantes com carteirinha, idosos, mediante a apresentação do RG, e professores. O estacionamento custa R$ 12 (preço único)



A entrada deve ser comprada exclusivamente pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br ou pelo WhatsApp (19) 9.9295-9586. O pagamento pode ser feito por PIX. Os ingressos não são vendidos no local.



JÚPITER E SATURNO: ESPETÁCULO NO CÉU



A programação aos sábados no complexo astronômico de Amparo é feita em etapas. Primeiro, o visitante participa de uma simulação no moderno Planetário, onde recebe explicações sobre o que será visto no observatório. Depois disso, faz o reconhecimento do céu a olho nu e por último a observação por meio de telescópios.



No caso de Júpiter, será possível observar detalhes de sua atmosfera, extremamente ativa e dinâmica. Até mesmo a mancha vermelha, formada por uma imensa tempestade, é facilmente visível quando está na face do planeta voltado para a terra. Os visitantes também poderão ver os quatro maiores satélites jovianos, que foram descobertos por Galileo Galilei em 1609.



Saturno e seus fantásticos anéis também são atrações nas sessões de setembro. Ao subir no telescópio refletor de 650mm de abertura, o maior em operação no Estado de São Paulo e no Brasil e acessível para a visitação pública, o visitante terá a chance de observar até sete luas de Saturno e alguns detalhes de sua atmosfera.



Os gigantes são dois dos mais belos objetos celestes visíveis no telescópio.

Além do telescópio de 650mm, a estrutura do Polo Astronômico de Amparo oferece a oportunidade para que o público utilize durante as sessões os telescópios refletores de 360mm, 340mm e 200mm de abertura, além do telescópio refrator de 150mm.

CURSO DE DIFUSÃO CIENTÍFICA TAMBÉM EM SETEMBRO

As inscrições para o curso de difusão científica “História e Filosofia da Astronomia e da Ciência” seguem abertas com algumas vagas disponíveis. As aulas teóricas e práticas ocorrem no dia 17 de setembro (sábado), das 9h às 18h, com intervalos para almoço e café.



O curso é voltado para pessoas a partir de 15 anos de idade. Ao todo são oferecidas 50 vagas e o investimento é de R$ 160 (valor único). A inscrição pode ser feita por meio do site oficial do Polo Astronômico de Amparo (www.poloastronomicoamparo.com.br) ou pelo telefone (19) 9.9295-9586 (WhatsApp).



As aulas serão ministradas pelo professor doutor Orlando Rodrigues Ferreira, um dos colaboradores do Polo Astronômico. Ele é doutor em Ciências e Matemática, mestre em ensino de Ciências, pós-graduado em Astronomia, licenciado em Filosofia e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Sociedade (NIEPCTS), da Universidade Cruzeiro do Sul.



O conteúdo do curso está disponível no endereço eletrônico https://www.poloastronomicoamparo.com.br/cursos. A atividade prática será desenvolvida no Planetário do complexo e os participantes ainda terão a oportunidade de observar o Sol por telescópio.



POLO ASTRONÔMICO EM AMPARO-SP

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.



A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A intenção da lei é impedir a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.



O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O complexo ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui