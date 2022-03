Primeiro sargento de Morungaba se apresenta na prefeitura

O prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira – acompanhado pelo vereador Ramon Moraes – participou da entrega do Centro Oncológico “Maria Cristina Hellmeister de Abreu”, em Itatiba no sábado, 05.

“O Centro Oncológico é de grande importância para toda nossa região e por estar credenciado à Rede Hebe Camargo que irá atender todas as cidades próximas, inclusive Morungaba”, afirma o prefeito de Morungaba.

A unidade vai funcionar nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e oferecerá atendimentos em oncologia para pacientes da região. O Governo do Estado de São Paulo fará investimentos anuais de R$5,5 milhões para o custeio do novo serviço.

“O Centro Oncológico Maria Cristina Hellmeister de Abreu é de grande importância porque é completo, faz consultas, quimioterapia e cirurgias também”, destacou Doria. “Muitas vidas serão salvas aqui com esse investimento que estamos fazendo, junto com a prefeitura. E as operações começam imediatamente para permitir que mais pessoas possam ser atendidas”, completou.

Entre os atendimentos previstos estão consultas médicas, cirurgias oncológicas, quimioterapia, exames diagnósticos, entre outros. A estimativa é de que sejam ofertadas 650 cirurgias oncológicas e 5,3 mil sessões de quimioterapia anualmente.

O Centro Oncológico será credenciado a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer que conta hoje com 86 serviços estaduais, municipais e filantrópicos. A iniciativa faz parte das ações da Secretaria de Estado da Saúde para a ampliação do diagnóstico e fortalecimento da assistência aos pacientes com câncer no estado.

“A região ganha um importante serviço que será referência em atendimentos de alta complexidade. Temos investido fortemente em oncologia com os Corujões da Saúde e com a ampliação da oferta com a instalação de novas radioterapias em todo o Estado”, destaca o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

As consultas do Centro Oncológico “Maria Cristina Hellmeister de Abreu” já começaram na semana e a previsão é que nos próximos dias sejam iniciadas as sessões de quimioterapia.