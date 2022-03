Em Morungaba: Inscrições abertas para “Atleta do Futuro” do Sesi

A Prefeitura de Morungaba em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) promove as atividades gratuitas do programa “Atleta do Futuro” voltadas a crianças e jovens de 6 a 14 anos, alunos das escolas da rede pública do município.

As inscrições devem ser feitas nas próprias escolas municipais a partir desta segunda-feira, 21. Os formulários de inscrição serão entregues diretamente nas escolas aos alunos interessados a partir desta data. Os alunos interessados levar o formulário para casa que deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis e devolvido na escola para o cadastro.

O programa Atleta do Futuro, com 30 anos de história, promove formação e cultura esportiva. Todas as atividades são gratuitas e voltadas a crianças e jovens.

A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo SESI-SP, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes.



São diferentes modalidades esportivas, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária. Ao difundir a cultura esportiva, a instituição permite que o aluno desenvolva uma relação na qual o esporte faça parte de sua vida, seja como praticante, espectador ou profissional.

O prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira, lembra que esta parceria vem ao encontro com algumas das metas relativas ao avanço do Esporte no município, que é o incentivo às modalidades diferentes esportivas.

“Além das atividades escolares, é importante que os estudantes nesta faixa etária se envolvam em atividades que proporcionem a oportunidade de conhecer alternativas saudáveis para o cotidiano, disciplina em grupo entre outros benefícios cognitivos e físicos como no desenvolvimento motor”, explica o prefeito.



O convênio do programa Atleta do Futuro foi assinado pelo prefeito Marquinho e pelo então presidente do Sesi, Paulo Skaf, no final de novembro do ano passado, em Jundiaí.