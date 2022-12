Prefeitura de Artur Nogueira abre inscrições para Campeonato de Futsal de Verão 2023

Recursos são provenientes do Governo do Estado, e beneficiarão centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo Social de Solidariedade, receberá um repasse de R$800 mil do Governo do Estado para a compra exclusiva de cestas básicas e kits de higiene/limpeza. Os produtos beneficiarão centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O anúncio do recurso foi feito durante a 238ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na terça-feira, 29, em Campinas.

LEIA TAMBÉM:

Durante o encontro, foram tratados diversos assuntos, dentre eles as ações e os investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Leão. A reunião é organizada pela Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

O secretário Amarildo Boer destacou a atuação do Estado ao contribuir com o município no atendimento às famílias nogueirenses. “Nossos agradecimentos ao Governo do Estado pelo apoio que sempre tem nos dados, e ao prefeito Lucas Sia por lutar por recursos tão importantes para o desenvolvimento social”, diz.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social em Artur Nogueira, Simone Sia Rissato, ressalta que serão centenas de moradores beneficiados com o recurso. “As cestas e kits serão encaminhadas para famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social. Temos trabalhado duro para que todos tenham alimento na mesa”, reforça Simone.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui