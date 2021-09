Posto Sebrae Aqui de Pedreira é homenageado pelos 2.300 atendimentos realizados

Por meio de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, o prédio que sedia os Museus Histórico e da Porcelana de Pedreira está passando por reformas. O convênio foi assinado com o Governo do Estado para efetuar a Reforma e Implantação de elementos de Acessibilidade e Prevenção de Combate a Incêndio no Prédio dos Museus.

Desde o início das obras, as peças que compõe o acervo dos museus foram levadas até um prédio alugado pela Administração Municipal, localizado na Rua Vascon, nº 215, na Praça Coronel João Pedro. “A partir da quarta-feira, 1º de setembro, os Museus voltaram a receber a visita do público, sempre das 8h às 16h, com entrada franca, porém com apenas uma parte de seu acervo exposta de maneira temporária”, informa o secretário de Turismo Rodolfo Firmino de Souza Rossetti.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior, a reabertura dos Museus de Pedreira era necessária, pois as obras de reforma e adaptação do antigo prédio ainda irão demorar um pouco para serem concluídas. “Estão sendo investidos nos serviços de reforma e acessibilidade um total de R$941.485,27 com R$157.485,27 como contrapartida do Tesouro Municipal. Teremos a reforma do forro, infraestrutura, vedação, piso, revestimento, esquadrias, pintura, escada e rampa, cobertura, elevador, instalações hidrossanitárias, elétricas, reparo de trincas, em áreas com infiltrações, prevenção e combate a incêndios e serviços complementares”, ressalta o prefeito Hamilton.