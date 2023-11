Orquestra Jovem Circuito das Águas apresenta ‘A Gula de Dona Chica – Musicando com a Asa’

Apresentação acontece no domingo, dia 26 de novembro, às 20h, na escola Chapeuzinho Vermelho, em Amparo, com entrada gratuita; concerto abre a agenda da OJOCA para o encerramento das atividades em 2023

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) realiza o concerto “A Gula de Dona Chica – Musicando com a Asa” no próximo domingo, 26, às 20h, em Amparo, cidade do interior paulista, sede do projeto desde 2019. O espetáculo acontece no Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Chapeuzinho Vermelho, no Jardim Camandocaia. A entrada é gratuita.

A apresentação abre a agenda criada pela OJOCA para o encerramento das atividades em 2023, que conta ainda com o concerto “Explorando Vivaldi”, nos dias 9 e 10 de dezembro, sábado e domingo, às 20h, na Casa do Médico, também em Amparo. Os concertos são viabilizados pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, com patrocínio das empresas Rousselot Gelatinas e Supermercados Daólio e Sempre Unidos.

“A Gula de Dona Chica – Musicando com a Asa” leva ao palco alunos da OJOCA, sob a regência de Luiza Freitas, e alunos do projeto de musicalização infantil desenvolvido pela orquestra em parceria com a Ação Social de Amparo (ASA), com a presença do professor Yukio Torihara. O espetáculo tem classificação etária livre e programa disponível no sistema de escrita tátil braile, para que as pessoas cegas ou com baixa capacidade de visão possam acompanhá-lo.

Sobre o concerto

O concerto “A Gula de Dona Chica – Musicando com a Asa” traz a história orquestrada, contada por Arminda Riolo, de uma senhora do campo simples e amável, que sofre para controlar seu apetite, o que gera grande confusão. Seus amigos, o chef Jacques Imaux e o hipnotista Inocêncio tentam ajudá-la a superar o problema.

A apresentação é baseada na obra de “Aunt Rhodies’s Diet”, de Joseph Compello, da editora Carl Fischer. O programa traz um repertório de músicas folclóricas e cantigas conhecidas e simples em conjunto cênico-musical.

O concerto conta a história com atuação permeada pela sonoridade. Trata-se de uma mistura de instrumentos de cordas, como violino, viola de arco e violoncelo, com instrumentos tipicamente utilizados na musicalização infantil, como flauta doce e ukulele.

