Líder – LOA e LDO

Assim como uma empresa, o município também deve elaborar o seu orçamento anual para que se possa realizar as suas ações. Nelas devem estar embutidos a previsão das receitas, despesas e investimentos para o exercício seguinte. No poder público isto é determinado pela LOA e pela LDO.

O líder na cidade deve colaborar na coleta de sugestões para a elaboração destes documentos, pois são importantíssimos para o bom andamento da cidade e de melhoria de vida para o cidadão. Você, líder cidadão, precisa conhecer mais sobre isto, por isto hoje trago informação de como você pode participar e contribuir para que a LOA e LDO estejam em sintonia com os anseios do cidadão para termos uma cidade inteligente onde a qualidade de vida, mobilidade e a sustentabilidade estejam presentes, além das premissas básicas da pirâmide: saúde, educação, segurança, infraestrutura.

LOA – Lei Orçamentária Anual, é propriamente o orçamento anual detalhado onde se prevê os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos, assim como todos os gastos do governo para o próximo ano. Você encontrará ainda a estimativa da receita e a fixação das despesas, divididos por temas como saúde, educação e transporte. Constará também a previsão de arrecadação, de modo que os gastos programados possam ser executados. A LOA deve estar em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos pelo PPA.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborada anualmente tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano serve para orientar a elaboração da LOA, baseando-se no que foi estabelecido no PPA – Plano Plurianual. Como podem perceber, é um elo entre os documentos.

A LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas no PPA. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, a LOA delimita o que não é possível realizar no ano seguinte.

Após se saber o que são a LOA e a LDO, como o líder da cidade inteligente pode colaborar? Já vimos em outros artigos sobre a importância do Plano Diretor e do PPA que em agosto é enviado pelo Executivo para a Câmara e a partir disto se discutem mudanças e se pode incluir o desejo do cidadão. Para tanto, na cidade foi elaborado um formulário eletrônico onde o cidadão e empresários podem dar sugestão para a melhoria da cidade para os próximos anos, dê sua contribuição: https://bit.ly/PPAJaguariuna.

Os representantes do legislativo se reunião e devem convocar audiências públicas para o bom debate das propostas e sugestões apresentadas pelo Executivo e pelo cidadão, para que isto esteja contido no PPA ( próximos 4 anos), posteriormente se discute o que será feito em cada ano, neste momento se discutirá a LDO e LDO, onde também ocorrerá audiência pública para verificar se os itens propostos são os que a população classificou como prioritários para serem executados no ano seguinte.

No portal de transparência dos municípios deve estar exposto as audiências públicas, e o que foi aprovado no Plano Diretor, PPA, LOA e LDO, cabe a você cidadão verificar se realmente foi realizado que estava orçado e planejado, e aos legisladores fiscalizar. Em Jaguariúna você encontra em: https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/transparencia/?page_id=769

O Governo Federal também vê no conceito de cidades inteligentes algo importantíssimo, tanto é que criou um documento a “Carta Brasileira Cidades Inteligentes”, onde informa que precisamos construir uma visão de futuro de forma participativa e inclusiva e devemos colocar esta visão em instrumentos como Plano Diretor, PPA, LOA, LDO. Conheça: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/projeto-andus/carta_brasileira_cidades_inteligentes.pdf

As perguntas: Que cidade temos? Que cidade queremos? É para ser respondida de forma coletiva e para isto precisamos de líderes que levem este conhecimento e se conectem com o cidadão para construirmos esta cidade bonita, inteligente, prospera e inclusiva para todos.