Educação de Jaguariúna implanta oficialmente o programa “Escolas Criativas” em duas unidades municipais

A Campanha de vacinação contra a Covid-19 volta a acontecer normalmente em Jaguariúna nesta quinta-feira, 03. A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna aplica até amanhã, 04, todas as doses da vacina conforme o calendário vacinal.

Os adultos são vacinados no Parque Santa Maria das 15h às 19h. No local, a primeira dose está disponível para quem tem 12 anos ou mais, a segunda dose para os imunobiológicos (CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca) e a terceira dose para as pessoas quem têm 18 anos ou mais e receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses.

A quarta dose pode ser tomada pelos imunossuprimidos que têm 18 anos ou mais e receberam a terceira dose também há mais de 4 meses.

As crianças de 5 a 11 anos são vacinadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) das 13h às 15h.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, nas UBSs 12 de Setembro, Florianópolis, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Roseira de Cima e Roseira de Baixo é realizada a vacinação das crianças de 6 a 11 anos. “As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas são imunizadas na UBS Fontanella”, explicou a secretária.

Para ser vacinado é preciso apresentar documento com foto, Cartão Cidadão, carteirinha de vacinação contra o coronavírus e comprovante de endereço.