Educação de Holambra tem programação para celebrar o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo

Em 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo e, para marcar a ocasião, o Departamento Municipal de Educação de Holambra preparou uma programação especial com o objetivo de estimular reflexões sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Serão realizadas diversas atividades entre os dias 1º e 7 de abril – todas elas voltadas à capacitação de profissionais da rede, além de uma palestra para estudantes promovida a partir de intermediação do vereador Fabiano Soares.

No dia 1º, os profissionais que prestam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) participarão de um estudo com a doutora em Linguística e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Conceição Aparecida Costa Azenha, que desenvolve trabalhos com crianças que apresentam dificuldades na fala e no campo da linguagem.

Entre 4 e 6 de abril estes profissionais participarão, de forma remota, do 3º Simpósio dos Transtornos do Espectro do Autismo, promovido pelo PRATEA (Programa de Atenção aos Transtornos do Espectro do Autismo), da UNICAMP. No dia 5, todos os educadores irão acompanhar palestra com o tema “Autismo focado na inclusão escolar”, ministrada pelo professor Lucelmo Lacerda, que possui pós-doutorado em Psicologia pela UFSCar, é doutor em Educação pela PUC-SP, mestre em História pela mesma instituição, especialista em “Educação Especial, Inclusiva e Políticas de Inclusão” e pesquisador sobre a “representação da pessoa com TEA, inclusão escolar e mediação escolar em processos inclusivos”.

Em 7 de abril, encerramento do projeto, o trabalho é voltado aos alunos. Estudantes do 9° ano da Escola Municipal Parque dos Ipês terão a oportunidade de conferir, no Teatro Municipal, uma palestra promovida em parceria com a Câmara de Vereadores de Holambra e ministrada por Veridiana Mellilo, proprietária do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna (CAJ), que falará sobre a importância da informação a respeito do transtorno.

“Com essa programação, estamos atuando em três frentes: fazemos um trabalho com os professores que lidam com os alunos com TEA na sala de aula, com os profissionais que atendem essas crianças no contraturno, na sala de atendimento especializado, e também com os estudantes, objetivando a conscientização e a inclusão”, explicou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo. Segundo ela a rede pública municipal conta hoje com 33 estudantes que apresentam o TEA.

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades em áreas cruciais da vida como comunicação, interação social, comportamento e sensopercepção, ocorrendo em diferentes patamares de gravidade. Em função disto, pode trazer inúmeras dificuldades às pessoas acometidas, sua família e meio social. Tem prevalência estimada em 1 em cada 100 pessoas, não sendo, portanto, considerado raro.

Fonte: Programa de Atenção ao TEA (PRATEA) da FCM/UNICAMP