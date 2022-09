Delegado influencer dá palestra gratuita sobre armas de fogo e direito à vida em Arthur Nogueira

Inscrições para 1ª Rodada de Crédito foram prorrogadas até segunda-feira, 12; saiba como participar

As inscrições para a 1ª Rodada de Crédito de Artur Nogueira foi prorrogada até a segunda-feira, 12. O evento inédito acontece na terça-feira, 13, às 8h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, e promoverá oportunidades para que os empresários conheçam as linhas de crédito disponíveis no mercado e tirem dúvidas diretamente com as instituições financeiras presentes.

O público-alvo são MEI, ME, EPP e produtores rurais. Para participar, os empresários interessados deverão se inscrever via internet (https://forms.office.com/r/FxJWiWM6et), até a segunda-feira, 12 de setembro.

LINHAS DE CRÉDITO EXCLUSIVAS

A realização é uma parceria da Prefeitura de Artur Nogueira com o Sindicato Rural, com a Associação Comercial (Acean), e com apoio do Sebrae. De acordo com o prefeito Lucas Sia, o intuito é aquecer a economia local e oferecer oportunidades de bons negócios aos empresários nogueirenses.

“O evento reunirá as principais instituições financeiras de Artur Nogueira e região, que terão a oportunidade de apresentar os produtos, serviços e linhas de crédito com taxas de juros especiais para pessoas jurídicas. Estamos do lado dos empresários e trabalhando pelo aquecimento constante da economia nogueirense”, disse.

A agente de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia explica que a rodada começará com as instituições financeiras apresentando suas equipes e as linhas de financiamento disponíveis. Em seguida, elas realizarão o atendimento individualizado com os empresários interessados.

“Esta é uma oportunidade para os empresários conhecerem as modalidades de crédito existentes e receberem atendimento personalizado das instituições financeiras presentes no evento. Temos certeza de que será mais um evento de grande sucesso”, frisou.

Tatiane acrescenta que as instituições irão apresentar condições exclusivas para aquisição de crédito, seja para investimentos, capital de giro, consignações, entre outras modalidades.

