Cultura de Jaguariúna realiza concurso especial do Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher será celebrado nesta terça-feira, 08, em Jaguariúna, com um evento que marca a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna (CMDMJ) e posse das integrantes do colegiado, criado pela Lei Municipal nº 2.772, de 16 de dezembro de 2021. O evento acontece às 10h, no Paço Municipal.

O Conselho tem como finalidade promover a discussão e indicar ao Executivo municipal as diretrizes para o planejamento e a implantação de programas e ações de políticas públicas voltadas à mulher e suas necessidades.

“O objetivo é garantir a igualdade de oportunidades e assegurar à população feminina a promoção da cidadania plena e a eliminação de todas as formas de discriminação”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

O Conselho é composto por 12 titulares e suas respectivas suplentes, com mandato de dois anos, sendo seis mulheres representando a sociedade civil e seis representando o poder público.

São atribuições do CMDMJ a articulação com os demais conselhos de direitos para o acompanhamento e avaliação de programas, projetos e serviços desenvolvidos no Município, voltados especificamente para a mulher, além de estimular, apoiar e desenvolver estudos e debates sobre a condição da mulher jaguariunense.

“Estamos muito felizes em poder implantar o Conselho no Dia da Mulher, uma data de muito significado e importância para nós mulheres”, disse a secretária.

O conselho se reunirá na sede da Secretária Municipal de Assistência Social, na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro. Os telefones para contato são: (19) 3837-3311 e 3867-3935 e o e-mail é [email protected]