Cia. Marítima do Parque D. Pedro Shopping promove 1º Beach Day

De acordo com o resultado do Ranking Connected Smart Cities 2022, Campinas ocupa a quinta posição no Ranking Geral do Connected Smart Cities 2022, ficando na terceira colocação entre as cidades da região Sudeste.

No eixo Economia, a cidade ocupa a terceira colocação e conquistou também a quinta posição nas temáticas Tecnologia e Inovação e Educação e a sexta em Empreendedorismo.

O primeiro lugar na classificação geral do Ranking 2022 ficou com a cidade de Curitiba (PR), o segundo foi para Florianópolis (SC) e, na terceira localização, figura São Paulo (SP).

LEIA TAMBÉM:

O Centro de Convenções Frei Caneca sedia, entre hoje e quinta-feira, a 8ª edição do evento nacional Connected Smart Cities e Mobility, que destaca as cidades mais inteligentes do país com a apresentação do Ranking e ainda com o Prêmio Connected Smart Cities, que traz 10 finalistas com negócios inovadores para as cidades. Neste ano, o evento acontece presencialmente nesta terça e quarta-feira, e no formato digital, na quinta-feira, 06.

O resultado do Ranking Connected Smart Cities 2022, estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, foi apresentado durante a Cerimônia de Abertura do evento para autoridades, empresários e especialistas nacionais e internacionais. O Ranking mapeia todos os 680 municípios com mais de 50 mil habitantes. O objetivo é definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. A edição 2022 do estudo conta com 75 indicadores, que atestam serviços inteligentes nas cidades.

O resultado é apresentado em quatro frentes: posição geral, por eixo temático, por região e por faixa populacional. O estudo é composto pelos indicadores de mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia, eixos temáticos discutidos no evento nacional do Connected Smart Cities & Mobility.

“A Plataforma Connected Smart Cities desempenha há oito anos um papel fundamental junto às empresas, entidades e governos na busca pela inovação. Assumimos como propósito colaborar no processo de tornar as cidades brasileiras mais inteligentes e conectadas”, comenta a CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, Paula Faria. CAMPINAS EM NÚMEROSCom porte de capital, Campinas é considerada referência em Tecnologia e Inovação e possui um dos maiores PIBs do país – com crescimento per capita de 6,4%, no último período analisado. A cidade registrou crescimento de 17,5% entre as microempresas individuais (MEIs), oferecendo 5 polos tecnológicos e 4 incubadoras de empresas.

A velocidade média das conexões de banda larga na cidade cresceu muito no último ano, atingindo 235,6 mbps, com 99,9% dos moradores cobertos pela tecnologia 4G e registrando uma densidade de 35,2 acessos de banda larga para cada 100 habitantes na cidade.

Em Campinas, 9,88% da força de trabalho está ocupada em funções nos setores de educação, pesquisa e desenvolvimento, 5,83% dos empregos formais estão em ocupações no setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC), 94,6% dos empregos na cidade estão no setor privado, um dos mais altos índices do país. A receita municipal é 63,7% oriunda de geração própria (não repasse).

A cidade conta com índice Firjan de desenvolvimento municipal de 0,850 (considerado alto) e nota na Escala Brasil Transparente de 9,35. Campinas oferece, ainda, atendimento ao cidadão por meio de aplicativo e pelo site da prefeitura.

Na edição 2022 do Ranking Connected Smart Cities, a cidade de Campinas se destaca nos recortes de: Economia, 3ª mais bem posicionada; Tecnologia e Inovação, 5ª mais bem posicionada, Empreendedorismo, 6ª mais bem posicionada e Mobilidade, 12ª mais bem posicionada, com avanço em três destes quatro eixos.

DESTAQUES RANKING CONNECTED SMART CITIES 2022

A região Sudeste concentra as cidades mais inteligentes e conectadas, seis municípios estão entre os 10 mais bem colocados. Duas cidades da região Sul, uma do Centro-Oeste e outra do Nordeste também são destaques.

Na classificação por região, Brasília (DF), no Centro-Oeste, é a 1ª colocada no Ranking. No Nordeste é Salvador (BA). Palmas (TO) representa a região Norte. São Paulo (SP) lidera no Sudeste, e Florianópolis (SC) se destaca no Sul. Jaguariúna (SP) aparece em primeiro lugar entre as cidades de 50 a 100 mil habitantes, e, de 100 a 500 mil, está Vitória (ES). Acima de 500 mil habitantes, novamente, Curitiba é a líder.

OS VENCEDORES POR EIXO TEMÁTICOO primeiro lugar em Urbanismo foi para Santos (SP); Mobilidade e Acessibilidade: São Paulo (SP); Meio Ambiente: Balneário Camboriú (SC); Empreendedorismo: Curitiba (PR); Economia: São Paulo (SP); Tecnologia e Inovação: Fortaleza (CE); Saúde: Belo Horizonte (MG); Educação: São Caetano do Sul (SP); Segurança: São Caetano do Sul (SP); e Governança: Balneário Camboriú (SC).

PRÊMIO CONNECTED SMART CITIES

O Prêmio Connected Smart Cities consiste em reconhecer e premiar negócios inovadores que colaborem para que as cidades possam ser mais inteligentes. A apresentação dos empreendedores e as soluções das categorias Negócios em Operação e Negócios Pré-Operacionais, assim como o anúncio dos ganhadores em cada categoria, acontece amanhã, 05, a partir das 09h.

