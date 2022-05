Câmara de Amparo e SinSaúde homenageiam profissionais da saúde 2022

Em comemoração ao Dia Municipal do Trabalhador na Saúde, instituído na cidade de Amparo pela Lei 2.901/03, a Câmara Municipal e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas e Região (SinSaúde) realizaram na noite do dia 27 de maio, uma cerimônia de homenagem aos destaques do ano de 2022.

Ao todo, foram 22 profissionais que atuam em instituições da microrregião de Amparo que receberam a honraria.

A sessão solene aconteceu no Plenário da Câmara, na presença do presidente e vereador, Carlos Cazotti; da presidente do SinSaúde Campinas, Sofia Rodrigues do Nascimento; do prefeito municipal Carlos Alberto Martins e do secretário municipal de Saúde Gilberto Ferreira. “Nós, membros do Legislativo, em nome do povo de Amparo, manifestamos publicamente o orgulho de podermos prestar essas merecidas homenagens aos trabalhadores da Saúde”, declarou Cazotti.

Durante seu discurso, a presidente do SinSaúde agradeceu pelos aplausos, mas lembrou que é preciso mais reconhecimento ao profissional da saúde. “Hoje é um dia de alegria, em que todos os trabalhadores devem se sentir honrados por tudo que têm feito, já fizeram e se propõem a fazer. É um dia que lutamos muito para que acontecesse – 12 de maio, Dia do Trabalhador em Saúde – porque vocês estão sempre dedicando sua vida em troca de outra vida. Mas vocês precisam também de reconhecimento, não somente os aplausos, e sim de condições melhores de trabalho, salário digno para seu sustento”, declarou Sofia, lembrando que o lema em 2022 do Dia do Trabalhador em Saúde é ‘Respeito, Gratidão e Valorização’.

O vereador Pastor Elson Batista, representando todos os demais, fez seu pronunciamento e destacou: “é uma justa e merecida homenagem pelos relevantes serviços que vocês prestam a nós, comunidade. O mérito é de vocês, profissionais dignos e que podemos sempre contar, nos dando acolhimento e dedicação nos momentos mais difíceis de nossas vidas – ou de nossos entes. Nos últimos dois anos, durante a pandemia, foram estes trabalhadores que estavam na linha de frente, com amor e dedicação, e hoje, nosso sentimento só pode ser de gratidão pelo esforço e trabalho de todos vocês. Esse evento é para registrar que vocês se destacaram em suas entidades, mas também representam todos os seus colegas”.

Estavam presentes ainda: os vereadores André de Oliveira (PP); Antonio Cesar Mineiro (MDB); Edison Alves (PT) e Farlin Conrado (MDB). Os diretores da subsede do SinSaúde de Amparo Juliana Guilherme, Vagner Mistrelli, Elaine da Silva, Joice Tedeschi e Paulo Gonçalves.

Os homenageados

Pelo Hospital Beneficência Portuguesa de Amparo: Regiane Santos Almeida, Francielle Dematte Bernardo e Maria Joelma de Araújo.

Pela Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra: Aparecida de Camargo Campos, Ana Paula de Souza e Janaína Aparecida Fátima Lourenço.

Pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro: Marta Aparecida da Silva Santos.

Pelo Hospital São Camillo de Águas de Lindóia: Genésio Mesquita Da Silva e Cintia Paula Da Silva.

Pela Clínica Fazenda Palmeiras – Sanatório Ismael de Amparo: Raquel Lopes e Gislaine de Almeida Aguiar.

Pela Associação Santa Maria de Saúde de Jaguariúna: Silvana de Cassia Silva Fanti, Doralice Aparecida Martins e Simone Aparecida Fernanda Novais.

Pela Santa Casa Anna Cintra de Amparo: Maria Angélica de Lima Ferreira, Izide Iraci Silva e Rosilda Maria de Almeida Oliveira.

Pela Prefeitura Municipal de Amparo: Eleize Passos Torres, Rita Cássia Aparecida da Silva Motta, Denis Wilians Silva e Diego Segala.

Pelo Corpo de Bombeiros de Amparo: cabo Ederson Alberto de Almeida.

Assista a sessão clicando AQUI .

Mais fotos podem ser acessadas no site, AQUI.